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Akar:'Rüşvete Başladılar!'

CHP Kocaeli Milletvekilli Haydar Akar, asgari ücrete yapılan zam ve elektrik-doğalgaz fiyatlarında alınan indirim kararını seçim rüşveti olarak niteledi.

Akar:'Rüşvete Başladılar!'

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:41

Önceki gün açıklanan yeni asgari ücret ve konutlarda yapılan elektrik ve doğalgaz indirimini değerlendiren Akar, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek seçim rüşvetlerinin başladığını iddia etti.

Sosyal Medya hesabından tablolarla eleştirilerde bulunan Akar, “ Seçim rüşvetleri başladı...Recep Erdoğan müjdeyi verdi!! Elektrik ve Doğalgaz’da %10 indirim geliyor...2018 Elektrik 56.8 Zam, 2018 Doğalgaz 32.1 Zam. Şimdi hep birlikte Recep Erdoğan’ı alkışlıyoruz.”dedi.

Belirlenen asgari ücrete de değinerek, “Tamam şimdi zengin oluyoruz!!! Asgari ücrette Romanya ve Bulgaristan’ı geçtik. Sırada 32 OECD ülkesi var.”ifadelerini kullandı. Asgari ücretin dolar karşılığındaki değerini de 2016 yılına göre kıyaslayan Akar, “2016’da 430 $, 2019’da 381 $, bilginiz olsun...”diye konuştu.

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