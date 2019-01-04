Akaryakıt istasyonlarında hırsızlık iddiası

Kocaeli'de farklı tarihlerde 3 akaryakıt istasyonundaki yıkama otomatlarından bozuk paraları aldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt istasyonlarındaki yıkama otomatlarına zarar verilerek içlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yıkama otomatından 100 lira, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Eşref Bitlis Caddesi'ndeki istasyondan 350 lira, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan ise 850 liranın çalındığını tespit eden polis, incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi.

Otomobilin plakasının kayıtlı araçlarla eşleşmemesi üzerine incelemeyi genişleten polis, şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plaka rakam gruplarını yakalanmamak için siyah bantla değiştirdiklerini tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliler S.S. (24), S.G. (28) ve S.Y'yi (24) Çayırova ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, kiralanan otomobilin sahibine ulaşmak isteyen polis, araç sahibinin bu sabah İstanbul'da intihar ettiği bilgisini aldı.