Akbulut, GTO ile Peygamber şehirlerini gezdi

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, hafta sonu Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetimi ile Diyarbakır ve Batman’a giderek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, hafta sonunu Diyarbakır ve Batman’da geçirdi. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetiminin organize ettiği Batman ve Diyarbakır gezisinde çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.





HULUSİ ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİLER

Akbulut ve GTO’nun ilk durağı Batman Valiliği oldu. Dilovası eski Kaymakamı şimdiki Batman Valisi olan Hulusi Şahin’i ziyaret ettiler. Şahin, tarafından sıcak ilgi ile karşılanan Akbulut, Çiler ve beraberindekiler bir süre sohbet ettikten sonra makamdan ayrılarak Batman’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdiler.





GTO VE BATMAN TİCARET ODASI KARDEŞ OLDU

Batman ziyaretinde Gebze Ticaret Odası ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası arasında Kardeş Oda protokolü de imzalandı. GTO Başkanı Nail Çiler, üyeler arasında yeni işbirliklerinin oluşturulması ve iki odaya mensup sanayi ve ticaret ile uğraşan üyelerin birbirleri ile iletişime geçmesi yoluyla ortak çalışmalara imza atılması amacıyla Batman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde protokol imzaladı.





ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİLER

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Osman Akbulut ve beraberindekiler daha sonra Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Batman Ömer Seyfettin İlkokulunda öğrencileri ziyaret ettiler. Okul idaresi ile birlikte burada öğrencilere kırtasiye malzemesi ve bilgisayar bağışında bulunuldu. Program sonunda öğrencilere başarılar dilediler.





GÜZELOĞLU İLE GEÇMİŞİ YAD ETTİLER

Batman ziyaretinin ardından Diyarbakır’a giden Akbulut, Çiler ve beraberindekiler burada da eski Kocaeli Valisi, şimdiki Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ettiler. Güzeloğlu ile makamında bir süre sohbet eden Akbulut, Çiler ve beraberindekiler geçmişi yad ettiler.





TARİHİ YERLERİ GEZDİLER

Akbulut, Çiler daha sonra ise Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil’i, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi’yi ziyaret ettiler. Burada bir süre sohbet ettikten sonra Akbulut, Çiler ve beraberindekiler Diyarbakır ve Sur’un tarihi mekanlarını gezdiler.













