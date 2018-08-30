Akçaray, 7/24 Gözetim Altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray, her gün binlerce yolcu tarafından kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ilgi gösterdiği Akçaray’da mağduriyetlerin oluşmaması için güvenlik tedbirleri de alıyor. Kontrol merkezi ve kameralarla 7 gün 24 saat gözlemlenen tramvay hattında yolcuların güvenliğinin sağlanabilmesi ve rahat ulaşımı için tüm hat kontrol altında tutuluyor.

304 KAMERAYLA DENETİM

Akçaray tramvay hattı güzergahı toplamda 160 HD kamerayla izlenirken tramvay araçlarının içindeki toplam 144 kamera da yolculuk sırasında yaşananları kontrol merkezine iletiyor. Kontrol merkezinde personel tarafından ekranlara düşen görüntüler anlık olarak izlenerek olası aksiliklere anında müdahale ediliyor. Ayrıca tramvay güzergâhında olan diğer tüm olaylarla ilgili kolluk kuvvetleriyle bilgi ve görüntü paylaşımı da yapılıyor. Görüntüler 30 gün süre ile arşivleniyor. Kural ihlali yaparak tramvay hattına giren araçların tespit edilerek cezai işlem uygulanmak üzere ilgili makamlara iletiliyor.









SCADA SİSTEMİ

Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile tramvayın yüksek voltaj sistemi de takip ve kontrol ediliyor. Gece çalışma yapıldığında ilgili bölgenin elektriği scada operatörü tarafından kesilerek güvenli bakım ve arıza çalışmaları yapılıyor. Tramvayların elektriği scada sistemiyle izlenerek gerektiğinde müdahale ediliyor.

TRAMVAY HATTINDA ÇALIŞMAK İZİN GEREKTİRİYOR

Tramvay hattı üzerinde çalışma yapacak tüm kurum ve tüzel kişilerin İSG kuralları gereğince Ulaşım Park A.Ş. çalışma izin ofisinden belge almaları gerekiyor. Belgesi olmayan çalışmalar kontrol merkezi tarafından tespit edilerek gerekli müdahaleler anlık olarak yapılıyor.