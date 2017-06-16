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Akçaray seferlere başlıyor

Kent ulaşımına nefes aldıracak Akçaray Projesinin ilk seferi Bakan Fikri Işık’ın katılımıyla yapılacak

Akçaray seferlere başlıyor

16 Haziran 2017 Cuma 09:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Akçaray Tramvay Projesi’nde sona gelindi. Akçaray’ın ilk seferi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.30’da Otogar Tramvay İstasyonu’nda yapılacak. İzmit şehirlerarası Otobüs Terminali’nden SekaPark’a kadar uzanan çift yönlü 14,8 kilometrelik hatta hizmet verecek Akçaray’ın ilk seferine Kocaeli milletvekilleri, tüm siyasi parti il başkanları davet edildi.

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