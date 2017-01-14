Akçaray Tramway Projesi!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ağına güç kazandıracak Akçaray tramvay projesinde çalışmalar ilerliyor.
ADLİYE ÖNÜNDE RAYLAR MONTE EDİLİYOR
Tramvay projesindeki önemli dönemeçlerden Hafız Binbaşı Caddesi ve Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki çalışmalar devam ediyor. Hafız Binbaşı Caddesi’nde(Adliye önü) ray montajında önemli bir aşama kaydedilirken Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde raylar sahaya indirildi. Bu caddedeki ray montajına hafta başında başlanması planlanıyor.
ARAÇ GEÇİŞLERİ İÇİN YENİ YOL PLANLANIYOR
Daha önce altyapı işleri tamamlanan ve üstyapı işleri de büyük ölçüde biten Hafız Binbaşı Caddesi’nde, gerekli elektriksel testler, kaldırım ve yol işleri, kataner montajının yapılması işlerinden sonra imalatlar son bulacak. Tüm bunlara ek olarak Adliye önüne yeni bir yol yapılarak, araç geçişlerine izin verilmesi planlanıyor.