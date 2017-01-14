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Akçaray Tramway Projesi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ağına güç kazandıracak Akçaray tramvay projesinde çalışmalar ilerliyor.

Akçaray Tramway Projesi!

14 Ocak 2017 Cumartesi 09:50

 Hafız Binbaşı Caddesi’ndeki(Adliye önü) 300 metrelik kısımda 150 metrelik ray montaj işi tamamlandı. Projede önemli ve hassas niteliğindeki bu alanda imalatın tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde ise demir işleri tamamlanırken, sahaya raylar indirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE RAYLAR MONTE EDİLİYOR

 Tramvay projesindeki önemli dönemeçlerden Hafız Binbaşı Caddesi ve Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki çalışmalar devam ediyor. Hafız Binbaşı Caddesi’nde(Adliye önü) ray montajında önemli bir aşama kaydedilirken Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde raylar sahaya indirildi. Bu caddedeki ray montajına hafta başında başlanması planlanıyor.

ARAÇ GEÇİŞLERİ İÇİN YENİ YOL PLANLANIYOR

Daha önce altyapı işleri tamamlanan ve üstyapı işleri de büyük ölçüde biten Hafız Binbaşı Caddesi’nde, gerekli elektriksel testler, kaldırım ve yol işleri, kataner montajının yapılması işlerinden sonra imalatlar son bulacak. Tüm bunlara ek olarak Adliye önüne yeni bir yol yapılarak, araç geçişlerine izin verilmesi planlanıyor.


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