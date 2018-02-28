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Akçaray’ın günlük sefer sayısı 269’a çıkıyor

Büyükşehir’in hizmete sunduğu Akçaray, 7 dakikada bir sefer yapacak.

Akçaray'ın günlük sefer sayısı 269'a çıkıyor

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:24

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kartlı binişin başladığı Akçaray’da günlük sefer sayısı 241’den 269’a yükseldi. Akçaray’da günlük ortalama 27 bin 500 yolcu taşınıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı ise 31 bin 177’yi buldu. Bu rakam 1 gündeki en yüksek yolcu taşıma sayısı olarak kaydedildi. 

AKÇARAY, GÜN İÇİNDE 7 DAKİKADA BİR 
1 Mart tarihi itibariyle 7 dakikada bir durağa gelecek olan Akçaray, en yoğun olan saatlerde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.  Yoğun saatlerde 10 araç ile seferler sürdürülüyor. Gün ortasında normal saatlerde 10 dakikada bir durağa gelen Akçaray, 7 dakikada bir sefer yapacak. Böylece vatandaşlar duraklarda çok beklemeden gidecekleri yere konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacak. Büyükşehir ekipleri Akçaray’da sıkışıklık yaşanmaması ve Kocaeli halkının daha rahat seyahat edebilmesi günlük 241 olan sefer sayısını 269’a çıkardı. Ekipler yoğun saat dilimlerinde ek seferler koyarak sürenin 6 dakikaya indirilmesini sağlıyor.

4 BUÇUK MİLYON YOLCU TAŞINDI
1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kartlı binişin başladığı Akçaray’da, bu güne kadar 4 milyon 527 bin 197 yolcu taşındı. 1 Mart’tan itibaren gün içinde 7 dakikada bir, yoğun zamanlarda ise 6 dakikada bir seferlerine devam edecek olan Akçaray’da, günlük ortalama 27 bin 500 yolcu taşınıyor. Akçaray’da bugüne kadar 1 günde taşınan en fazla yolcu sayısı ise 31 bin 177 kişi olarak kayıtlara geçti.

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