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Akçaray’ın ray taşlama işlemi bu gece başlıyor

UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray’ın 21 bin 200 metre uzunluğundaki raylarının taşlama işlemine bu gece start verilecek.

Akçaray'ın ray taşlama işlemi bu gece başlıyor

07 Ağustos 2020 Cuma 20:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir’den özel olarak getirilen ray taşlama aracı, 7 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 12.00 sularında Eskişehir’den karayolu taşımacılığı yapılarak ilimize giriş yaptı. Özel olarak getirilen ray koruyucu taşlama aracı 8 Ağustos Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Akçaray'ın raylarını taşlamaya UlaşımPark Genel Müdürlüğü tramvay park alanından başlayacak. Çalışmalar 20 gün süresince gece 01.00 - 05.00 saatleri aralığında yapılacak.

 

NEDEN RAY TAŞLAMA YAPILACAK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Kocaelilerin hizmetine sunulan Akçaray, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna hızlı, konforlu ve tam vaktinde yolculuk gerçekleştirilmesini sağlayan Akçaray tramvayı ulaşımın vazgeçilmezi oldu. Açıldığı ilk yıldan itibaren beklenenin üzerinde yolcu taşıyan tramvayın ray bakımı kontrolleri de erkene çekildi.

 

KALİTELİ YOLCULUK İÇİN ŞART

UlaşımPark mühendislerinin raylar üzerinde gerçekleştirdiği teknik inceleme neticesinde ray bakımlarının zamanının geldiği tespit edildi. Titizlikle gerçekleştirilerek yapılan araştırmalar sonucunda işlemi yapacak ray taşlama aracı 20 gün boyunca şehrimizde olacak. Yapılan taşlama sayesinde; tramvayın ray gürültüsü azaltılacak, ondülasyonlar yok edilecek, enerji tasarrufu sağlanacak, vibrasyonlar bertaraf edilecek, teker aşınmaları ortadan kaldırılacak, ray kusurları minimalize edilerek ömrü uzatılacak ve üst yapı bakım maliyeti azaltılacak.

 

BU GECE SAAT 01.00’DA BAŞLIYOR

Ray koruyucu taşlama işlemi, 8 Ağustos Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece saat 01.00’da Akçaray depolama alanından başlayacak. Eskişehir’den özel olarak getirilen ray koruyucu taşlama aracı 21 bin 200 metre uzunluğundaki tüm hattın bakımlarını toplamda 20 günde bitirecek. Hat boyunca her gün gece 01.00’da başlayacak bakım işlemi sabah saat 05.00’da sona erecek.


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