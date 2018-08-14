Akdağ’dan Millet Parkı’na Ziyaret

Eski Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti. Eşi Fatma Şeyda Akdağ ile birlikte geldiği Gebze’de, Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret eden Recep Akdağ, daha sonra Eskihisar’da bulunan Millet Bahçesi’ni de gezdi. Eski Başbakan Yardımcısı, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Görev sürecinde yeni reformlara imza atarak ülkemizde sağlık alanında çığır açan eski Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ’ı makamımızda ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



MİLLET PARKINI ÇOK BEĞENDİ





Recep Akdağ'a geçtiğimiz ay Millet Parkı olarak açılan Eskihisar tepesindeki büyük parkı gezdiren Başkan Köşker, “Sayın Bakanımızla birlikte Millet Bahçemizde incelemelerde bulunuyoruz. Gebzeli hemşehrilerimizin keyifle unutulmaz anılarını yaşadığı parkımız; Sn.Bakanımız Recep Akdağ’ın da takdirini topladı” dedi. Başkan Köşker ve Bakan Akdağ bir süre Eskhisar sahilinde vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.