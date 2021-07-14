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Akıllı Şehir çalışma grupları ikinci kez toplandı

Akıllı Şehir Kocaeli için çalışma grup toplantılarının 2 aşaması yapıldı.

Akıllı Şehir çalışma grupları ikinci kez toplandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:48

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paydaşların da katılımıyla Akıllı Şehirler Çalışma Grup Toplantıları düzenlendi. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan toplantılar 6 oturum şeklinde gerçekleştirilirken akademisyenler Çevre, Verimlilik, Ulaşım, İnsan, Ekonomi ve Yaşam alanlarında sunum yapıldı.

 

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan Akıllı Şehirler Çalışma Grup Toplantıları’na Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri, ilgili üniversitelerin Teknoparkları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatay çalışma alanlarındaki sorumlu daire başkanlıkları ile ilgili daireler ve İSU, İZAYDAŞ, İSAŞ, BELDE A.Ş ve ULAŞIMPARK gibi iştirakler katıldı.

 

AKADEMİSYENLER DE KATILDI

Belirlenen çalışma alanlarına göre gerçekleşen toplantılara Yatay ve Dikey Gruplara dâhil büyükşehir yetkilileri ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Çalışmayla, Mevcut Durum Analiz Raporu’nun ve Akıllı Şehir Projeleri’nin oluşturulması hedefleniyor.

 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kocaeli’nin akıllı şehirler yol haritasının oluşturulması ve bunun etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve üniversitelerin Teknoparkları arasında Mart 2021 tarihinde Akıllı Şehir İşbirliği protokolü imzalanmıştı.



















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