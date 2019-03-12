Aklınla 1000 Yaşa’da Final Heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri’nin Kocaeli genelindeki okulların 4. sınıf öğrencileri için bu yıl ikincisini düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen finalde, 315 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Finalde Gölcük Turgut Özal İlkokulu’ndan Can Tavukçu birinci, Derince Pakmaya Huriye Pak İlkokulu’ndan Enes Öz ikinci, Gölcük Turgut Özal İlkokulu’ndan Alp Hıdıroğlu üçüncü oldu. Ödül yağmurunun yaşandığı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı hediye edilecek.



Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri, Büyükşehir yöneticileri, eğitmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Öğrencilerin final heyecanına ortak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak gerçekleştirdiği konuşmada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geliştirebilmek için onlara destekler vermeye devam edeceğiz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz yarışma ile yarının büyükleri olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Velilerimize ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Erkenden salona gelmeye başlayan yarışmacı öğrenciler ve velileri kayıtların alınmasıyla birlikte yarışma finali için bilgilendirildi. Saat 10.00’da başlayan yarışma 4 bölümden oluştu. 4. bölüm sonunda 315 öğrenci arasından başarı ve derece elde eden 10 öğrenci açıklandı.

10 ÖĞRENCİ FİNALE KALDI



Büyük mücadele sonunda 315 öğrenci içinden sıyrılan 10 finalist, aynı anda kendilerine sorulan çeşitli zekâ sorularına hızlıca cevap vermeye çalıştı. Önceki bölümlerde elde edilen puanlar ve hızlı cevap yarışmasıyla elde edilen puanların toplamına göre ilk 10 isim Can Tavukçu, Huriye Pak, Enes Öz, Nurten Zeynep Özdemir, Yusuf Eren Melek, Selim Mısır, Mehmet Furkan Göre, Yarennur Demir, Zehra Ceren Yeni ve Şebnem Ece Akçay olarak dereceye girdiler.



TRT Çocuk sunucusu Burak Sezen’in sunumuyla gerçekleşen final programında heyecan bir an olsun dinmedi. Çatlak Yumurtalar Limon ile Zeytin Müzikali ve finalist öğrencilerin açıklanması ile salonda gün boyu büyük heyecan yaşandı. Öğrenciler gün boyu hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

ÖDÜL YAĞMURU YAŞANDI



Yarışmada birinci olan Can Tavukçu’ya 3 bin TL para ödülü verildi. İkinci olan Huriye Pak’a 2 bin TL ve üçüncü olan Enes Öz’e bin TL para ödülü kazandı. İlk 4 ile 10 arasında yer alan öğrencilere 500’er TL para ödülü verildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı yapılacak. Yarışmada ilk 10 sırada derece yapan öğrenci ve öğretmenlerine mansiyon ödülleri verildi.