AKP Gençlik Kolları'ndan ziyaret

Karaosmanoğlu, “Davası olan ve ülkesini seven gençlerle gurur duyuyorum”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ve yeni yönetimini makamında ağırladı. Bir millet gençlerine güvenirse, onlara yetki ve imkân sunarsa geleceği yakalar diyen Karaosmanoğlu görüşmede, “AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman gençler ile birlikte olmuştur. Gençlere fırsat vermiş, önünü açmış ve destek olmayı sürdürmüştür. Türkiye’nin istiklâli ve istikbali için davası olan ve ülkesini seven gençlerin varlığıyla gurur duyuyorum” dedi.

“AK PARTİ’MİZ SİYASETİN EN İYİ OKULUDUR”

Gençlik toplumlar için büyük bir enerji kaynağıdır hatırlatması da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu kaynağı doğru yerde kullanırsak elde edeceğimiz enerji ile bütün engelleri aşabiliriz. Bu konuda tarihimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, 15 Temmuz’un kahramanları onların yaşantısı, ahlâkı ve görev bilinci geleceğimizin sahipleri olan Asım’ın nesline örnek olacaktır. Gençlerimize güveniyoruz, Çünkü gençler ülkemiz için sorumluluk alacak donanıma sahipsiniz. AK Parti’miz siyasetin en iyi okuludur. Ve siz bu okulda öğrendiklerinizle çok daha güzel işlere imza atacak, aydınlık geleceğimizin neferleri olacaksınız. Bizler sizlere inanıyoruz” diye konuştu.

“SİYASETİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURMALIDIR”

Çok değerli bir ülkede yaşadıklarını da bir kez daha vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bu ülkenin en kıymetli varlığı ise sizlersiniz. Biz bugüne kadar hainlere, teröristlere karşı ülke olarak el birliğiyle mücadele ettik. Çok şükür bu mücadeleden galip çıkan taraf hep biz olduk. Çünkü biz milletimiz için ülkemiz için davamız için bu çatı altındayız. Halkımızın sorunlarına köklü çözüm bulmak, siyasetimizin temelini oluşturmalıdır. Gençlerden istediğim kendilerini iyi yetiştirmeleridir. Tarihimizi, ülkemizin ve milletimizin dost ve düşmanlarını iyi öğrenin” dedi.

“TARİH HİKÂYE DEĞİLDİR, TARİH GERÇEKTİR”

Hiçbir şey sebepsiz değildir ve bugün olan hiçbir hadise sebepsiz cereyan etmez diyen Karaosmanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Geçmişten bu ana uzanan bir sebep ve sonuçlar zincirinin tezahürüdür. Bu nedenle tarihi, Türk tarihini iyi okuyun. Tarih hikâye değildir. Tarih gerçektir. Devlet adamı ve siyasetçiyseniz,

geçmişteki tecrübelerin ışığını almalısınız. Hayat bir döngüdür, geçmişin hatalarına asla düşemeyiz ve tarihten de ibret almalıyız. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Ülkemizin idaresinde, bu vatana karşılık beklemeden hizmet etmekte yapıcı bir şekilde adeta yarış etmelisiniz. Allah yâr ve yardımcınız olsun!

Bu kutlu yolda bizimle yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum.” Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.