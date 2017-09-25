Akşam Saatlerine Dikkat, Sağanak Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek

SICAKLIK 20 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'da aralıklı sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın hafta boyunca aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da kademeli olarak azalarak 25 derecelerden 20 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan ile akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbulçevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.