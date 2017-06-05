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Akse Mahallesi’nde Asfaltlama Çalışmaları

Asfalt sezonu öncesi hazırlanan çalışma programı çerçevesinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapıyı hızlandıran Belediye, İnönü Mahallesi’nin ardından Akse Mahallesi’nde de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akse Mahallesi'nde Asfaltlama Çalışmaları

05 Haziran 2017 Pazartesi 14:47

Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi’nde alt yapısı tamamlanan 10 sokakta üst yapıya başlayarak 4 bin ton asfalt döken Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’nde 12 sokak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 4.5 kilometrelik alanda asfalt öncesi PMT serimlerini tamamlayan belediye ekipleri, çalışma kapsamında 6 bin ton asfalt dökecek. Kurum ve kuruluşlarla yapılan uyumlu çalışma ile ilçe genelinde 7 gün 24 saat çalışan Çayırova Belediyesi, yaz sezonu boyunca kentte alt ve üst yapı çalışmasını tamamlamayı hedefliyor.

Asfalt Yama, Kaldırım, Çalışmaları Sürüyor

İmara açılan yeni yollar, alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlamaları tamamlayan belediye ekipleri, bir yandan kaldırım çalışması da yaparak cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine uygun hale getiriyor. Daha modern ve yaşanılabilir bir Çayırova için çalışmalarını ilçe geneline yayan belediye, kış aylarında hasar gören cadde ve sokaklarda asfalt yama ve kaldırım tamiri de yaparak vatandaşların yaya ve araç trafiğinde mağdur olmamaları içi ayrıca hassasiyet gösteriyor.

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