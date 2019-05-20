Aksoy 19 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Program Vali Aksoy ve eşinin yanı sıra, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Deniz Eğitim ve Öğretim -Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, daire müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.









Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ilk olarak Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Milli Mücadele" konulu fotoğraf sergisini gezdiler.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.







Daha sonra Mimar Sinan Anadolu lisesi halk oyunları ekibinin Artvin yöresine ait halk oyunları ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Oratoryom gösterisi büyük beğeniyle izlendi.







Programın ardından günün anısına öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi.





