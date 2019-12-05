Aksoy, Kore Gazileriyle bir araya geldi

Wellborn Otelde düzenlenen programa; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Koreliler Derneği Başkanı Park Yong Duik, Kore Gazileri Anıtlar Topluluğu Başkanı Yoon Dur Woo, Kocaeli Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Sakarya Muharip Gaziler Dernek Başkan Vekili Hüseyin Cansız ile Kore gazileri ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kore Cumhuriyeti Milli Marşı’nın okunması ile başlayan programda; “Türk Ordusunun BM güçleriyle batı cephesindeki muharebelerinde büyüleyici bir mücadele göstermiş ve Türk Askeri Kore’nin barışı için herkesten daha cesur savaşarak, asil hayatlarını bizler için feda etmiştir. Türk Askerinin fedakarlığı sayesinde Kore’nin özgürlüğü ve demokrasisinin korunduğunu” belirten Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, konuşmalarının ardından Kocaeli Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Sakarya Muharip Gaziler Dernek Başkan Vekili Hüseyin Cansız ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “ Bugün Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun gazilerimiz ile birlikte düzenlemiş olduğu bu yemekte sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Tarihsel süreç içerisinde Türkiye Kore ilişkileri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kore’nin o dönemde yaşadığı sorunların çözümünde dünyanın farklı bölgelerinden farklı insanların Kore halkına yardıma gitmeleri ve bu dünya milletleri içerisinde Türk halkının da var olmuş olması bugün bu dostluğumuzu çok daha farklı ve anlamlı bir noktaya taşımaktadır. O dönemde yapılan mücadele oldukça önemli ve anlamlıydı.

DOSTLUKLAR, BUGÜN ÇOK FARKLI BOYUTUYLA DEVAM EDİYOR

O dönemden başlayan dostluklarda bugün çok farklı bir boyutuyla devam etmektedir. Özellikle Kore Başkonsolosluğumuza teşekkür ediyorum. Bir vefa örneği ve kendi ülkeleri için orada çatışmaya girmiş, savaşmış insanları anmak ve onlarla beraber olmak adına bu birlikteliği ortaya koydular. Bu güzel bir vefa örneğidir. Özellikle Kocaeli ve Sakarya’da yaşayan Kore gazilerimizle bugün birlikteyiz. Sağlık sorunları nedeniyle bugün aramızda olamayanlarda var. Kocaeli’de yaşamını sürdüren 43 Kore Gazimiz var. Her geçen gün çeşitli nedenlerle yaşamını kaybeden gazilerimizde var. Kore’de savaşan ve şehit olan bütün insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşamını sürdüren gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu birlikteliğimiz inşallah bundan sonrada devam edecektir. Kore savaşıyla başlayan bu dostluğun her alanda geliştirilmesi ve daha farklı noktalara taşınması da yöneticilerin girişimleri ve gayretleriyle daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Ticari anlamda bir çok Kore kuruluşunun Türkiye’de yatırımları olduğu gibi Kocaeli’de de önemli yatırımları var. Bunu çeşitlendirmek ve geliştirmek hepimizin arzusudur. Turizm bunun en önemli ayaklarından biridir. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerimiz çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Bugün buraya gelen bütün Kore gazilerimize ve değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum. “ diyen Aksoy programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kocaeli Muharip Gaziler Derneğine 1 adet televizyon ve 3 adet akülü tekerlekli sandalye ile Sakarya Muharip Gaziler Derneğine ise 2 adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.