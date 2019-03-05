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GÜNDEM:
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Aksoy sorunlara çare arıyor!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerinin devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aksoy sorunlara çare arıyor!

05 Mart 2019 Salı 11:02

Vatandaşların huzurunu, güvenliğini, refah seviyesini, yaşam standartlarını iyileştirilmesini önemsediklerini belirten Vali Aksoy,  vatandaş memnuniyeti yaratmak, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için bir araya geldiklerini ifade ederek,  devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu,   kapısının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirterek,  bu güne kadar müracaat eden tüm vatandaşların görüşme taleplerini kabul ettiğini ve 626  vatandaş ile tek tek görüşme sağlandığını belirtti.  

EN ÇOK İŞ TALEBİ GELDİ

Vali Hüseyin Aksoy ile görüşen 626   vatandaşımızın;  254’ü iş talebinde, 171’i  yardım talebinde,  35’i hukuki konularda, 26 vatandaşımız Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile ilgili konularda, 25’i sağlık konusunda ve 115 vatandaşımız ise  diğer kurum ve kuruluşlarla olan sorun, talep ve isteklerini  iletmişlerdir. Hüseyin Aksoy, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçevelerde karşılanması  noktasında, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine kurumları ile ilgili konularda   gerekli hassasiyetin gösterilmesini, yardımcı  olunmasını ve diğer konularda da ilgili  kurumlara yazı yazılması ve yapılan işlemler sonucundan da vatandaşların bilgilendirilmesi  talimatlarında  bulunmuştur.

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