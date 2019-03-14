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Aksoy Tıp Bayramı'nı Kutladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Aksoy Tıp Bayramı'nı Kutladı

14 Mart 2019 Perşembe 09:49

Vali Aksoy yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Büyük bir özveri ile bu mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

 Akıl, ruh ve beden sağlığı her birey için en değerli hazinedir. İnsanların sağlığını korumak ve sağlık sorunlarını çözmek amacıyla çalışan doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarına Türk toplumunda her zaman saygı duyulmuştur.

 Vatandaşlarına sağlıklı bir yaşam alanı ve imkanı oluşturmak devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Mutlu ve huzurlu bireylerden oluşan bir toplumun temel şartı kaliteli ve etkin hizmet sunan, iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir sağlık sistemidir.

 Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli bir gösterge haline gelmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmıştır.

 Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan anlayışın sahipleri olarak gece, gündüz demeden insanımıza hizmet eden ve ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler seviyesine getiren sağlık çalışanları ve onların kutsal emekleridir.

 Bu duygu ve düşüncelerle; toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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