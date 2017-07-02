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Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

02 Temmuz 2017 Pazar 00:00

 
Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.  EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak ile birlikte Valilik makamına geçen Donanma Komutanımız ve  Garnizon Komutanımız  Sayın Valimize yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. 
 
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’a  nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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Aksoy’a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor
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