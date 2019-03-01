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Aksoy'dan AFAD'a Ziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 28 Şubat Sivil Savunma Gününde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aksoy'dan AFAD'a Ziyaret

01 Mart 2019 Cuma 08:26

Kartepe’de konuşlu 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sivil savunma gününde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne de bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Vali Yardımcısı Osman Ekşi’nin de katıldığı ve Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un çeşitli başlıklarda Vali Aksoy’a bilgi arz ettiği ziyarette, AFAD Şube Müdürleri Cevat Özdemir, Canan Güçlü, Selim Biçer, Ümit Çiğdem ve Adem Süer hazır bulundu.

AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, 1-7 Mart Deprem Haftasında yapılacak etkinlikler, siren sisteminin merkezi ezan sistemine entegre edilmesi projesi, TAMP kapsamında 18 Nisan’da hizmet gruplarının katılımlarıyla gerçekleşecek tatbikat konularında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a bilgi verdi.

Vali Aksoy, ziyaret bitiminde Sivil Savunma Günü dolayısıyla Kocaeli AFAD çalışanlarını kutladı.

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