Aksoy'dan Babalar Günü Mesajı

"Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsur, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapımızdır. Aile kurumunun, temel direği olarak görülen babalarımız da; aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi yaşamsal vazgeçilmezliği olan değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlenmektedir.

Aile içerisinde üstlenmiş oldukları bu görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, çocuklarının geleceğini güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu addeden, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkı olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Çocuklarının başarısı onların sevinci, üzüntüsü ise kederleridir.

Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla bizlere örnek olan babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan başta değerli evlatlarını vatanımız için feda eden şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."