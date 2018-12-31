Aksoy'dan Yeni Yıl Mesajı!

'Değerli Kocaelili Hemşehrilerim;

Sevinçleriyle, hüzünleriyle, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bırakıyor, huzur içinde yeni bir yıla daha siz değerli Kocaelilerle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum. 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.



Her yeni yıl, sorunların aşılması, aydınlık yarınlara ulaşılması yolunda inançları güçlendirir, beklentileri artırır, geçmişin değerlendirilmesi yapılarak, yeni atılımlar, değişimler için fırsat yaratır, insanların yarınlara umutla bakmasını sağlar. Yeni umutlarla karşıladığımız 2019 yılının da; ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Türk Milleti, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşmış, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, ortak bir kaderi paylaşarak, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Kocaeli’yi hak ettiği noktaya taşımaktır.

Yine içtenlikle inanıyorum ki, tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli Kocaelili hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.'