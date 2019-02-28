Aktaş Kadınlar Pazarı'nı Gezdirdi

Gebze Yenikent Mahallesi Muhtar adayı Esengül Aktaş mahallede kadın pazarı vaat etti. Nasıl olacağını göstermek için mahalleden bir gruba Gölcük’ün Saraylı Köyü’ndeki kadınlar pazarını gezdirdi.

Gebze’nin Yenikent Mahallesi muhtar adayı Esengül Aktaş muhtarlığa seçilmesi durumunda mahalleye kadınlar pazarı kurulacağını vaat etti. Aktaş nasıl olacağını soran seçmene Gölcük’ün Saraylı Köyü’ndeki kadınlar pazarını gezdirip benzer çalışmanın mahallelerinde de mümkün olacağını söyledi.

Yenikent’te iki tür üretim olduğunu belirten Aktaş, “İş yerlerine yansıyanları, gözle görünür olanlar. Bir de evlerde kaldığı için göze fazla görülmeyen, ekonomik getiriye dönüştürülemeyen bir üretim var. Amacımız o üretimi açığa çıkartıp emeğin karşılığını almasını sağlamak” dedi.

Gölcük’ün Saraylı Köyü’ndeki projeyi uzun süredir gözlemlediğini kaydeden Aktaş, “Köyde sadece kadın satıcıların yer aldığı tezgâhlardan oluşan ilk pazar kurulduğunda hiç gelen olmayınca tekrarlanmamasını öne sürenler olmuş ama öncüleri inat etmiş. Şimdi Saraylı’da her hafta pazar günleri kadın pazarı açılıyor. Bizim oturduğumuz Gebze dahil olmak üzere ilimizin hatta İstanbul, Bursa, Sakarya gibi yakın civardaki illerden bile konuklar geliyor." şeklinde konuştu.



Saraylı’da tarımsal üretimin sınırlı olduğundan bahsederek, "Ağırlıklı hayvancılık hâkim. Kadınlar o pazarda gözleme, börek türü ağırlıklı marifetlerini sergiledikleri hamur işlerini yapıp pazarlıyor. Bizim Yenikent’te hayalini kurup gerçekleştirmeye çalıştığımız kadın pazarında ise tezgâhlardaki ürünler, buradaki üretime göre şekillenecektir. Ağırlıklı olarak örgü işleri olacağını öngörüyorum” dedi.

Uzun yıllar radyoculuk yapan evli ve iki çocuk annesi Esengül Aktaş, Yenikent Mahallesi muhtarlığına 2014 yılında da aday olmuş, mevcut muhtar Ahmet İmamoğlu ile sıkı bir yarışa girmiş, 2 bin 340 oy edindiği seçimde 490 oy farkla sandıktan ikinci çıkmıştı. Bu yerel seçim muhtarlığa yeniden aday olan Aktaş, “2014 yerel seçiminde aday olup 1500 oyda kalan Erol Ercan da bu dönem aday olmayacağını ve şahsımı destekleyeceğini söyledi. Bu da yarışta elimi güçlendiriyor” sözlerini dile getirdi.