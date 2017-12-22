Alaattin Kurt, Kudüs konferansı ve Giresunlular Programı

Yoğun Belgesel çekimleri ve bir ayağımız Gebze dışında olmasına rağmen, Gebze bölgesini ihmal etmeden Gebze’de ki Kültürel faaliyetleri de yakından takip etmeye çalışıyorum. Yapılan davetlere imkanım ölçüsünde katılıyor, görüş, düşünce ve önerilerimi burada paylaşıyorum.

Kudüs ve Medine Müdaafi Fahrettin Paşa gündemde ki yerini koruyor. Bu konuda birkaç gün önce Türkiye Gençlik Vakfı Gebze Şubesi’nin davetiyle Kudüs üzerine yaptığımız konuşmadan sonra Gebze Düşünce Kulübü’nden bir davet alıp, Kudüs üzerine Gebze Anadolu Lisesi’nde bir konuşma gerçekleştirdim.

Burada ki konuşmam da Kudüs’ün insanlık tarihi, Dinler Tarihi ve İslam Medeniyeti’nde ki yerini anlattıktan sonra Gebze ile ilgili Kentlilik bilinci ve Kent Kültürü noktasında da öğrencilerle bilgilerimi ve duygularımı paylaştım. Keşke Başta Belediyeler olmak üzere Gebze’de ki tüm Kültürel etkinliklerde Gebze ve Kocaeli kent kültür bilinciyle ilgili davetlilere az da olsa bilgiler verilse, Gebze’ye davet edilen kültür adamlarına Gebze az da olsa tanıtılabilse. Maalesef bunlar yapılamıyor.

ANADOLU LİSESİ’NDE KUDÜS KONFERANSI

İlk olarak Gebze Düşünce Kulübü’nün Anadolu Lisesi’nde düzenlediği Konferansta Kudüs'ün İnsanlık, Dinler tarihi ve İslam Medeniyeti’ndeki yeri ve önemini belgesel görüntülerle anlattım. Öğrencilerin konuya ilgisi güzeldi. Kulüp Başkanı rehberlik öğretmeni Mustafa Toprak bey ve okul müdürü Refik Çimen ile okulun başarısı üzerine sohbet ettik. Gebze'nin gururu Anadolu Lisemize hepimiz sahip çıkmalıyız.

DEPREM GERÇEĞİNİ HATIRLADIM

17 Ağustos 1999 Marmara depremini dün gibi hatırlıyorum. Bu depremde bir çok insanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Milletvekili olarak bölgemize büyük hizmet eden merhum Alaattin Kurt adına kurulan Alaattin Kurt Hizmet Derneği anma toplantısı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Gebze Teknik Üniversitesi. Rektörü. Prof. Dr. Haluk Görgün de önemli bir konferans verdi. Dernek başkanı gazeteci Mustafa Arslan ve Başkan vekili Celalettin Kurt beylerden Gebze'de yaptığı hizmetlerle yaşayan Alaettin Kurt vefa ödülü alırken, merhum Kurt’u bir kez daha Rahmetle anıp deprem gerçeğini hatırladım. Şu fani dünyada baki kalan Gök kubbede hoş bir sedaymış.

DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAYALIM

Alaattin Kurt hizmet derneğine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir vefa gününde anlamlı bir toplantıya ev sahipliği Yaptılar. Dernek Başkanı gazeteci Mustafa Arslan ve Başkanvekili-Merhum Alaattin Kurt’un kardeşi Celalettin Kurt çok güzel bir organizasyona imza attılar. Bir çok kurum böyle organizasyonlar yapabilir. Özellikle TMMOB, Deprem bilinci konusunda toplantılar, paneller ve Çalıştaylar düzenleyebilir. Ama maalesef bu kurumların bir etkinlik yapmaması düşündürücü. Bu konuda diğer STK’larımıza da tarihi görev düşüyor.

GİRESUN FEDERASYONU’NUN AÇILIŞ DAVETİ

Gebze Bölgesi adeta küçük Türkiye. Yüzlerce hemşeri derneğimiz bulunuyor. Bu derneklerimiz hem illerini tanıtıyorlar hem de Gebze kültürüne büyük katkıları oluyor. Bu konuda örnek çalışmalar yapan Kocaeli Giresun Dernekleri federasyonu Başkanı sayın Olgun Kandemir bey dün yönetimiyle beraber bizleri ziyarete geldiler. Federasyon çok güzel bir yer tutarak Giresunluların yoğun olduğu Beylikbağı’nda yeni yerine taşınıyor. 24 Aralık Pazar günü yapılacak bu güzel ve anlamlı açılış hem Gebze’ye hemde Giresun kültürünün tanıtılmasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Olgun Kandemir Başkanlığı’nda tüm yeni yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum.