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Aldığımız notları icraata dökeceğiz

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Kars Digor, Bolu Mudurnu ve Zonguldaklılar Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bıyık, “Sadece not almayacağız, aldığımız notları icraata çevireceğiz” dedi.

Aldığımız notları icraata dökeceğiz

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay’la birlikte Darıca’da bulunan derneklere konuk oldu. Sırasıyla Kars Digor Başköylüler Derneği, Bolu Mudurnulular Derneği ve Zonguldaklılar Derneği’ni ziyaret eden Bıyık, seçim beyannamesinde yer alan projeleri anlatıp destek istedi.

 

BIYIK’A SICAK KARŞILAMA

İlk olarak Kars Digor Başköylüler Derneği’ni ziyaret eden Bıyık, Digorlular tarafından oldukça samimi ve sıcak bir şekilde karşılandı. Digorluların yoğun ilgi gösterdiği dernek ziyaretine AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da katıldı. Bıyık, daha sonra ise Darıca’da bulunan Zonguldaklılar Derneği ile çay sohbeti yaptı. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün’ün de yer aldığı ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken Zonguldaklılar, Bıyık’a Zonguldakspor forması hediye etti.

 

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, belediye başkanı olduktan sonra sivil toplum örgütleriyle istişare içinde olacağını ifade ederek, “Bizim seçimi kaybetmek gibi bir kaygımız yok ama daha fazla oyla seçimi kazanmayı istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra çözüm odaklı çalışacağız. Halkımızla gönül buluşmaları yapacağız. Sürekli bir araya geleceğiz. Halk meclislerinde not almayacağız, icraat yapacağız” dedi.

 

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