Alemdar Caddesi trafiğe açıldı

ZİNCİRLİKUYU VE BAĞDAT’TAN SONRA ALEMDAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinde altyapı çalışmaları yaparak yaşanabilecek sorunların önüne geçmişti. Her iki caddede çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler daha sonra Alemdar Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Esnaftan gelen talep doğrultusunda Kurban Bayramı sonrası projeye başlayan Büyükşehir, 25 gün içerisinde altyapı çalışmalarını tamamladı. Bugün itibariyle biten asfaltlamanın ardından ekipler granit kaldırımların yapımına başlayacak.
ALTYAPI YENİLENDİ
İSU Genel Müdürlüğü tarafından Alemdar Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarında bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için 280 metre uzunluğunda 1400 mm çapında beton borular kullanıldı. Ayrıca 440 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 261 metre içmesuyu hattı proje kapsamında yenilendi. Başkan Büyükakın’ın yakından takip ettiği projede 2 vardiya aralıksız çalışılarak altyapı çalışmaları kısa sürede bitirilmiş oldu.