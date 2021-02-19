ALES için hafta sonu ek sefer yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan ALES için ek seferler düzenleyecek.

21 Şubat 2021 Pazar günü ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler düzenleyecek.

ALES İÇİN EK SEFER

Covid-19 önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muhaf olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kocaeli genelinde belirlenen hatlarda seferlere devam ediliyor. Bu hafta sonu 21 Şubat 2021 Pazar günü yapılacak ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) için mevcut seferler harici ek seferler de yapılacak.

26 FARKLI GÜZERGAH

Yapılan düzenlemelere göre Büyükşehir Belediye Otobüsleri ve 5 No.lu Koop. Özel Halk Otobüsleri de ALES nedeniyle ek seferler yapılacak. Sınav nedeniyle toplamda 26 farklı güzergahta 95 ek sefer yapılacak.

95 EK SEFER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile 13-70-85-135-145-175-190-255-265-405-435-435A-530-600-630-635-640-650-710-750-755 No.lu Hatlarda ek sefer, 5 No.lu Koop. Özel Halk Otobüslerinde ise 23-33-88-126-133 No.lu Hatlarda ek sefer yapılacak.