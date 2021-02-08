"Alg patlaması" Körfezi'nin rengini değiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Körfez ilçesi Yarımca sahil kesiminde deniz yüzeyindeki renk değişimiyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, denizde alg patlaması olayının meydana geldiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, bunun kirlilik olmadığı, su ekosisteminde besin elementlerinin yoğunluğu nedeniyle uygun hava ve deniz sıcaklığı gibi koşulların oluşmasıyla ortaya çıkan biyolojik bir durum olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde aniden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olayın, diğer denizlerde de meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerine yer verildi.