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"Alg patlaması" Körfezi'nin rengini değiştirdi

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde oluşan renk değişiminin alg patlamasından kaynaklandığı bildirildi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Körfez ilçesi Yarımca sahil kesiminde deniz yüzeyindeki renk değişimiyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, denizde alg patlaması olayının meydana geldiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, bunun kirlilik olmadığı, su ekosisteminde besin elementlerinin yoğunluğu nedeniyle uygun hava ve deniz sıcaklığı gibi koşulların oluşmasıyla ortaya çıkan biyolojik bir durum olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde aniden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olayın, diğer denizlerde de meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerine yer verildi.



AA
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İzmit KörfeziAlgKörfezKocaeliDenizRenk
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