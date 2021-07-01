Ali Babacan;‘’Ekonominin nabzı Gebze’de atıyor’’

Anadolu Sarayı’nda düzenlenen kahvaltı programına

Ali Babacan

’ın yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç,

Gebze

İlçe Başkanı

Kemal Memiş

, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, mahalle muhtarları ve çok sayıda STK temsilcileri ve partililer katılım sağladı.

‘’DERTLER BİRİKMİŞ DEVA ARANIYOR’’

Düzenlenen programda açılış konuşması yapan DEVA Partisi Gebze İlçe Başkanı Av. Kemal Memiş, Ali Babacan’ın siyaset hayatında oluşturduğu temiz toplum ve siyaset anlayışı ve ekonomi yönetiminde bilgi ve güveni esas alan bir çizgide ilerlediğini ifade ederek düzenlenen programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Memiş’in ardından söz alan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç ise yaptığı konuşmada, ‘’6 buçuk aylık takvim içerisinde genel başkanımızın ilimize ikinci gelişi. Kocaeli’mize vermiş olduğu değer büyük bir göstergesi. Bölgemizde sizleri daha çok görmek istiyorlar, dertler birikmiş deva aranıyor. Türk ekonomisinin en zirve dönemi genel başkanımızın bakanlık yaptığı, ekonomiyi koordine ettiği dönemde yaşandı ve sonra bitti. Türkiye’nin çalışan insanlara ihtiyacı var ve vatandaşlar yan yana omuz omuza olacak yöneticilere ihtiyacı var. DEVA ailesi ülkemizi bu sıkışmış durumdan en yakın zamanda milletimizin desteği ile kurtulacak.’’ Açıklamalarında bulundu.

‘’ÜLKEMİZİN EKONOMİSİ FAKİRLİK ÜRETMEYE BAŞLADI’’

Programın devamında DEVA Partisi kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün kürsüye çıkarak yaptığı konuşmasında, ‘’Siyaset ve ekonomi arzu edileni yapamaz hale gelmiş durumda. Bir ülkede siyaset, barış, özgürlük, adalet, hukuk üretmesi lazımdır. Bunları üretmiyorsa oradaki siyaset işini yapmıyordur. Toplumu huzursuz ve rahatsız eder. Siyasetin bir raya oturtulması gerekir. Ülkenin ekonomisinin refah, zenginlik, istihdam üretiyor olması gerekiyor. Ama uzun zamandır bizim ülkemizin ekonomisi refah üretmek yerine fakirlik üretmeye başladı. İstihdam etmek yerine işsizlik üretmeye başladı. Bu ülkede her yıl gençlerimiz çekip gidiyor. Koşulları tersine çevirebilirsek bu ülkeden hiç kimse gitmez. Kendi ülkesinde kalır, yatırımlarını yapar. Bunları yeniden kurmak hayal değil, bunları daha önce yaptık, nasıl yapılacağını biliyoruz, yine yaparız.’’ şeklinde konuştu

‘’TÜRKİYE’NİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI ZOR DEĞİL’’

İş ve STK dünyasından isimlere seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı konuşmasında ekonomi, eğitim gibi birçok konuya değindi ve Gebze’nin ekonomi alanındaki öneminin de altını çizerek şu açıklamalarda bulundu; “Bugün sizlerle beraber Gebze’de, burada sizle beraber olmak benim için çok büyük mutluluk. Türkiye gerçekten her alanda zor bir dönemden geçiyor, ülkemiz her alanda ayrı ayrı derin krizler yaşıyor. Son 3-4 yıldır ekonomimiz içinden çıkamadığı bir kriz içinde. Eğitim sistemimiz ayrı krizler geçiriyor. Yine hukuk adalet, yargı mekanizması, baktığımız zamanda ülkemiz ayrı bir hukuk krizi içinde. Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması zor değil arkadaşlar. Hangi konu hangi alan olursa olsun işinin ehli insanları getirin, istişare ile yapın, ortak akıl arayın, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.

‘’TÜRKİYE’DE PANDEMİDEN ÖNCE EKONOMİK KRİZ VARDI’’

Ülkemiz yavaş yavaş pandeminin çıkış aşamasına geliyor. Pandemi ile birlikte ekonomik zorlukları hep beraber yaşadık. Ama şunu unutmayalım Türkiye’de pandemiden önce ekonomik kriz vardı zaten. Türkiyenin pandemiden önceki ekonomik büyümesi sadece yüzde 1. Daha pandemi falan yoktu. Pandemi başlamadan önce inşaat sektörü, enerji sektörü zaten krizdeydi. Bunu unutmayalım. Birileri unutturmaya çalışacak ama biz hatırlatacağız. Bir zamanların yıldız ülkesi, parmakla gösterilen Türkiye şu anda her türlü olumsuzlukla anılıyor. Artık Türkiye’ye narko devlet demeye başlandı. Bu uyuşturucu ticaretine alan sağladığı anlamına gelir. Biz yıllarca hukuk devleti mücadelesi, yaptık. Sayın Ergün ile kabinede olduğumuz yıllar oldu. Özelikle bizim hükümette olduğumuz son yıllardaki bu 2012 ve 2015 yılları arasında defalarca hukuk devleti vurgusu yaptık. Bu ülkede eğitime gerekli önem verilmezse ve gerekli yatırım yapılmazsa bu ülke orta gelir tuzağına düşer dedik ve maalesef bunların hepsi oldu. 2013 yılında milli gelirde zirve yaptık 3500 dolardan den alıp bunu tam 12.600 dolara çıkardık. 2023 yılı hedefi korduk 25.000 dolar dedik. Bir hükûmet 10 yılda milli geliri dörde katlarsa ikinci on yılında da herhalde ikiye katlaması gerekir dedik. Ben defalarca hukuk ve eğitim vurgusu yaptım ama maalesef olmadı. Türkiye maalesef orta gelir tuzağına düştü.

‘’ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM’’

Eğitimi bir siyasi araç olarak görmek, belli bir ideolojinin nesilleri aynı torbadan çıkarma gayreti bunların sonucunu görüyoruz biz eğitimde. Sınav sistemleri değişip duruyor. Biz zorunlu eğitim 3 yaşında başlamalı diyoruz. Çocuklarımıza öğrenmeyi öğretmemiz lazım, ezbere dayalı sistemi değil. Hatta sorgulamayı öğretmeliyiz. Biz gelecek nesillerimizi böyle yetiştirmezsek, Türkiye yüksek gelir grubuna asla giremez.

‘’TÜRKİYE’NİN YOLU AÇIK’’

Gebze bir sanayi şehrimiz. Gebze sanayisi ile çok önde gelen bir ilçemiz. Ekonominin nabzı burada, Gebze’de atıyor. Bu nabız burada tutuluyor. Baktığımızda, ülkenin en önemli sorunu işsizlik değil mi. Kamuoyu yoklamalarında, anketlerde de bu sonuç böyle. Ekonomi ile sorunlar vatandaşlarımızın aklındaki en büyük sorun. Özellikle genç işsizlik rekor seviyede. Türkiye’deki gençlerdeki işsizlik bu kadar yüksek olmamıştı. İşsizlik sorunu yatırımlar ile çözülebilir. 20 yıldır doğrudan sermaye giriş çıkış rakamları Türkiye’de ilk defa eksiye düştü. Bir sorunun kök sebebine ineceksiniz, madem sebep kötü yönetim, eğer Türkiye iyi yönetilirse çözümde bir o kadar basit ve bu sorunlarda bir o kadarda çabuk çözülür. Türkiye’nin yolu açık.

90 GÜNLÜK PROGRAM HAZIR

Biz rezervleri 27 milyar dolardan aldık, tam 136 milyar dolara çıkarttık. Bu Gebze’deki sanayide çalışan işçilerimizin alın teriydi bu dövizler. Laf üretmek kolay kısım önemli olan iş üretmek. Biz iş üreten kısımdayız. Biz çalışacağız. Kolay değil, bu dönemdeki baskı ikliminde parti kurmak. Kurulacak hükümetin ilk 90 günlük programını hazırladık, Türkiye’deki başka hiçbir partinin böyle çalışması yok. Hiçbir günümüz boş geçmeyecek, bu ülkenin gençleri için çalışacağız.’’ Ceyda ÖZER- Beyza TAŞ