Aliya İzzetbegoviç GKM’de anılacak

18 Ekim Cuma günü saat 19:00’da gerçekleşecek olan programda konuşmacı olarak Ebubekir Sofuoğlu yer alacak. Ayrıca programa konuk olarak Aliya İzzetbegoviç’in 7. Alay Komutanı Albay Şerfi Patkoviç katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i anma programına tüm Gebzeliler davetli.