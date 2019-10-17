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Aliya İzzetbegoviç GKM’de anılacak

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümünde GKM’de anılacak.

Aliya İzzetbegoviç GKM'de anılacak

17 Ekim 2019 Perşembe 11:06

18 Ekim Cuma günü saat 19:00’da gerçekleşecek olan programda konuşmacı olarak Ebubekir Sofuoğlu yer alacak. Ayrıca programa konuk olarak Aliya İzzetbegoviç’in 7. Alay Komutanı Albay Şerfi Patkoviç katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i anma programına tüm Gebzeliler davetli. 

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