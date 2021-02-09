Alkan ve Şayir’den, Vali Yavuz’a Davet

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir önceki gün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Dilovası’nda gerçekleşecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

VALİ YAVUZ’U DAVET ETTİLER





Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Alkan ve Belediye Başkanı Şayir, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması ve 100. Yılı’nın kutlanması için düzenlenecek etkinliğe Vali Yavuz’u davet ettiler. Vali Yavuz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İstiklal Marşı’nın 100. Yılı çerçevesinde düzenlenecek etkinliğe katkı sunacağını belirtti. Vali Yavuz ayrıca Yahya Kaptan’ın ölümünün 101. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılamadığını ancak en kısa sürede Yahya Kaptan’ın Tavşancıl’da ki mezarını ziyarette edeceğini de belirtti

















