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Alkan’dan Başkan Toltar’a iadeyi ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Asım Alkan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a iadeyi ziyarette bulundu.

Alkan'dan Başkan Toltar'a iadeyi ziyaret

02 Ocak 2017 Pazartesi 22:52


Alkan, bundan sonra Dilovası’nın çıkarları için atılacak her adımda birlikte doğru adımlar atarak kentin gelişimine katkı sunacaklarını söyledi. Başkan Toltar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası’nın gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz.  Bundan sonra da sizlerin engin tecrübeleri ile hep birlikte Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nda ki görevinizde başarılar diliyorum” dedi.  

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Alkan’dan Başkan Toltar’a Iadeyi Ziyaret
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