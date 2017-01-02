Alkan’dan Başkan Toltar’a iadeyi ziyaret

Alkan, bundan sonra Dilovası’nın çıkarları için atılacak her adımda birlikte doğru adımlar atarak kentin gelişimine katkı sunacaklarını söyledi. Başkan Toltar’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası’nın gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz. Bundan sonra da sizlerin engin tecrübeleri ile hep birlikte Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nda ki görevinizde başarılar diliyorum” dedi.