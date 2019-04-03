Alman Bayer’e Roundup cezası

Gebze’de de üretim tesisleri bulunan Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD’de Monsanto firmasının sahibi olduğu ancak Bayer tarafından da paketlenerek satılan Roundup yabancı ot ilacı yüzünden kansere yakalandığını iddia eden bir hastanın açtığı davayı kaybederek 80 milyon dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Federal Mahkemesi jürisi, ABD vatandaşı davacı Edwin Hardeman’ın, Bayer’in geçen yıl satın aldığı Monsanto’ya karşı açtığı davayı karara bağladı. Jüri, 70 yaşındaki Hardeman’ın “lenf kanserine yakalanmasından”, ilaçların kanser riskini uyarmaması nedeniyle şirketi sorumlu tuttu. Mahkeme, “Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın, davacı Hardeman’da kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olması” nedeniyle Bayer’in, Hardeman’a 5 milyon dolar tazminat ve 75 milyon dolar da para cezası ödemesini kararlaştırdı.

MONSENTO’YU BAYER SATIN ALMIŞTI

Alman kimya ve ilaç Bayer, ABD’li tarım şirketi Monsanto’yu 63 milyar dolara geçtiğimiz yıl satın alması sonrası Monsanto’nun yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı, yatırımcıların Bayer üzerindeki baskısı artmış ve şirket hisseleri yüzde 14’den fazla değer kaybetmişti. Mali krize giren Dünya devi, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkartacağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.

GEBZE’DE DE ÜRETİLMEKTE

Söz konusu yabancı ot ilacının Bayer’in Gebze Barış mahallesi TÜBİTAK yolu üzerindeki ’de bulunan tarım ilaçları fabrikasında da üretilip, Türkiye’de satışının olduğu öğrenildi. Almanya’da ki Bayer AG’den yapılan açıklamada da jüri kararının şirket üzerinde hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, karara temyiz mahkemesinde itiraz edileceği bildirildi. Davacı Hardeman’ın yabani otla mücadele etmek için söz konusu ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığı iddia ediliyor. Söz konusu dava, ABD’de Roundup ilacına karşı açılan 11 bin 200 davadan karara bağlanan ikincisi oldu.