ALO 153, işitme engellilerin sesi olacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İşitme Engelliler Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu ve yönetimiyle bir araya geldi. Konuklarını “Ne güzel yaptınız da geldiniz” diyerek ağırlayan Başkan Büyükakın, “Sizleri çok seviyoruz. İyi ki geldiniz” dedi. Dernek yönetim kurulu üyeleri de işaret diliyle, “Başkanım, bizler de sizi çok seviyoruz” diyerek duygularını ifade etti. Günün tüm yoğunluğu sizlerle attım diyen Başkan Büyükakın ise, “ALO 153’e kuracağımız görüntülü arama sistemiyle işitme engellilerimiz dertlerini ve sorunlarını nerede olursa olsun dile getirebilecekler” açıklamasını yaptı.

41 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki engellilerle yakından ilgilendiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Engelli Dostu Kent” hedefi için ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını konuklarına ifade etti. ALO 153 ile görüntülü görüşme ve tercümanlık konusunda adım atacaklarını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu sayede İşitme Engelli kardeşlerimiz gün içerisinde karşılaştıkları sorunların çözümü için de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” açıklamasını yaptı. Kocaeli İşitme Engelliler Derneği yöneticilerinin, İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün Tahir Büyükakın isimli 41 numaralı formasını hediye etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu nazik ve anlamlı hediyeniz için teşekkür ederim” dedi.

İŞARET DİLİYLE DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDEN

İşaret dili tercümanları aracılığıyla zaman zaman da işaret diliyle dernek yönetimiyle keyifle sohbet eden ve işaret dilinde yeni kelimeleri öğrenen Başkan Büyükakın, “Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamın bir parçası olması ve yaşamlarına değer katacak sosyal sorumluluk projelerinin parçası olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda sorumluluğumuzun farkındayız. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerin yanında olmayı her daim sürdüreceğiz” diye konuştu.















