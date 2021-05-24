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Altay Dağlarından Anadolu’ya İpek Halının 2500 Yıllık Tarihi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Altay Dağlarından Anadolu'ya İpek Halının 2500 Yıllık Tarihi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50
Dünya Markası Hereke İpek Halısı www.herekekeipekhali.com sosyal sorumluluk projesi
Kocaeli’nin şaheseri; Hereke İpek Halısı ile ilgili bir toplantıyı daha başarı ile gerçekleştirdik . Toplantı kapsamında İpek halı ile ilgili yazılan kitap sergisi açıp belgesel gösteriminde bulunduk .
Avrasya Gazeteciler Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirdiği ‘’Türk El Sanatında Dünya Markası Kocaeli Hereke İpek Halısı’’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gebze Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde panel gerçekleştirildi. ‘’Türk El Sanatında Dünya Markası Kocaeli Hereke İpek Halısı’’ sosyal sorumluluk panelinde dünyanın en ince İpek Halısı sergilendi.
YOĞUN KATILIM
23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Gebze Kültür Merkezi’nde başlayan panele konuşmacı olarak Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel, AGRT Başkanı, Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Mine Can ve Halı Uzmanı Aydın Eroğlu katılım gösterdi. Katılımın yoğun olduğu panele Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in eşi Sevgi Çiler, Kütüphane Müdürü Tevhide Buğan, Kroman Çelik İlkokulu Müdürü Zihni Aydın, Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve birçok davetli katılım gösterdi.
Yapılan konuşmalarda İpek halıcılığı önemi dile getirildi ayrıntılı haber ve belgesel görüntüler www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv geniş şekilde yer alacak.











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