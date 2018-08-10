Alternatif Enerjili Araç Yarışları Başladı

Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (sürücüsüz araç) kategorisinde ise 5 takım yarışacak.

Teknik kontrollerin ardından ilk gün yarışları, elektromobil ve hidromobil kategorilerinde yapılıyor.

Yarışlarda yarın ise öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek amacıyla açılan "Otonom Araç Kategorisi"nde yarışılacak.

Bu kategoride yarışan araçlar, 120 metrelik parkuru, yol kenarı ve sonunda bulunan engellere çarpmadan tamamlamanın mücadelesini verecek.

Yarışların sonunda otonom araç kategorisi birincisine 15 bin, ikinciye 12 bin 500, üçüncüye ise 10 bin lira verilecek.

En az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara ödül olarak 25 bin lira verilecek yarışlarda, takımlara 15 bin liraya kadar "Yerli Ürün Teşvik", "En İyi Teknik Tasarım" ve "En İyi Görsel Tasarım" ödülleri de dağıtılacak.

Yarışmanın kapanış ve ödül töreni, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.