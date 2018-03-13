Altın bilekler engel tanımadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası kıyasıya rekabete ve birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kadın-erkek kategorisinde düzenlenen şampiyonaya 22 ilden 148 sporcu başvuru yaptırdı. Şampiyonada 118 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya katılan sporcular azimleriyle engellerin anlamsız olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SPORCULARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona 09.00’da bayan – erkek kategorilerindeki sol kol müsabakaları ile başladı. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçildi. Şampiyonayı, vatandaşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kağıtspor Kulübü yöneticisi Ömer İslamoğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selim Özen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilek Güreşi Branşı As Başkanı Taner Canyurt izledi.

ENGELLER AZİM KARŞISINDA ANLAMSIZ KALIR

Tüm gün süren ve heyecanlı mücadelelere sahne olan müsabakaya sporcuların azimleri damga vurdu. Sporcular istedikten ve çalıştıktan sonra hayattaki hiçbir şeyin zor olmadığını en güzel haliyle ortaya koydu

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporcular madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİLER

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Selim Özen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilek Güreşi Branşı As Başkanı Taner Canyurt da katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkür plaketleri verdi.