Altın Ödüllü Şenlik

KAMADER VE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLÜ BİR ORGANİZASYON…

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği KAMADER ve Kandıra Belediyesi ile ortaklaşa yaz sezonu etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 12. Geleneksel Turna Balığı ve Tatlı Su Levreği Tutma Şenliği 04-05 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının İzni, Kültür Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanlığı, ABAF(Amatör Balıkçılık Federasyonu), Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü işbirliği ve birçok sponsor firmanın destekleriyle düzenlenecek olan yarışma Kandıra Kaymaz Ütük Göletinde gerçekleştirilecek.





ÇOCUKLARA DOYASIYA EĞLENCE VE ALTIN ÖDÜLÜ…

04 Mayıs Cumartesi günü organizasyon alanına gelen katılımcılar belirlenen alanlara kamp kuracaklar. Saat 19;00’da Sınırsız Eğlenceler ve çocuklara yönelik kültürel oyunlar başlayacak. Lider Gençlik İzci kulübünün gösterileri ile sabaha kadar yanacak büyük kamp ateşi saat 20;00’de yakılacaktır. Kartepe Çocuk Mehteran Takımının sunumu ve Kandıra’ya özgü klarnet dinletisi eşliğinde özellikle çocuklara yönelik halat çekme çuval yarışı yumurta yarışı elma yeme yarışması, altın ödüllü yoğurt yeme yarışması gibi kültürel oyunlar ile birlikte amatör balıkçılığa ait sinevizyon gösterisi ve keyifli sohbetlerin olacağı etkinliğe Kocaeli ve ülke genelinden çok sayıda yarışmacı ve misafirlerin aileleri ile birlikte katılması bekleniyor.





OLTALAR TURNA VE TATLI SU LEVREĞİ İÇİN ATILACAK…

Ayrıca oyunlara katılan tüm çocuklara KAMADER tarafından olta takımı hediye edilecek. Yarışma alanında su elektrik ve tuvalet vardır. Yarışmada Turna Balığı ve Tatlı Su Levreği Tutulacak Balık Tutma Yarışmasına katılmak isteyenler Cumartesi ve Pazar sabahına kadar organizasyon alanında bulunan kayıt masasına kayıtlarını yaptırabilecekler. Sabah saat 05:30 ile 06:00 arası yarışmacılara çorba verilecek olup 06:00da yarışma başlayacaktır Yarışma en büyük ve en çok turna balığı en büyük ve en çok tatlı su levreği olmak üzere dört dalda yapılacak. Yarışmanın jüri üyeleri Türkiye genelinde tanınan alanında isim yapmış usta balıkçılardan oluşacak. Bu sene ilk defa 7-15 yaş arası çocuklara özel Doğa ve Balık Temalı şiir yarışması yapılacak. Ayrıca Doğa ve insan konulu Fotoğraf yarışması yapılacak. Konusu balık doğa ve insan olan bu yarışmaya yarışma alanında bulunan tüm yarışmacı ve misafirler belirlenen şartnameye göre etkinlik boyunca yarışma alanında çektikleri fotoğraflar ile katılabilecekler. Değerlendirme fotoğraf sanatçıları ve amatör balıkçılardan oluşacak jüri tarafından o gün yapılarak sergilenmeye değer bulunacak fotoğraflar yarışma alanında yada Kamader’in web sitesinde sergilenecektir. Dereceye girenlere Olta takımları hediye edilecektir. Çevre ve doğa koruma bilincini geliştirmeyi ve yarışma için kullanılan alana katkı sağlamak amacıyla da çöp toplama yarışması düzenlenecek. Yarışmacılara dağıtılacak eldiven ve çöp poşetlerini gölet çevresindeki çöpleri doldurarak geri getiren yarışmacı ve diğer katılımcılara kura ile önceden belirlenen hediyeler verilecek. Balık tutma ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere kupa ve olta takımından oluşan çok değerli ödüller verilecek.

Ödül töreni sonrası balık ekmek ikramı ile birlikte şenlik sona erecek.





ŞENLİĞE DAVET

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kamader Başkanı Engin Uztürk herkesi şenliğe davet etti.

Bu yarışma kamu kurum ve kuruluşlar balıkçılık sektörü sivil toplum kuruluşları ve amatör balıkçılar işbirliği ile Ülkemizin zengin olan su kaynaklarından etkili ve verimli şekilde yararlanmak su potansiyeli ve balıklar başta olmak üzere su ekosistemlerinde yaşayan canlıların önemini anlatmak doğayla barışık olmak bilinçli bireyler yetiştirmek gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve zengin kaynaklar bırakabilmek gençlerimizi doğa ile kucaklaştırmak sigara alkol uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sağlıklı ve müreffeh bir toplum oluşturabilmek doğal varlıklarımızı sevdirmek ve bu konularda eğitmek bölgenin kültürel ve yöresel tanıtımını sağlayarak bölge halkına ekonomik hareketlilik sağlamak amacıyla düzenlenecektir. İnsanları bir taraftan eğlendirirken diğer taraftan sürdürülebilir balıkçılığa doğa korumacılığına ve mevzuat hükümleri hakkında bilgi edinmelerine katkı sağlamak geriden gelen genç kardeşlerimizin ilgi alanlarını bu yöne çekerek kötü alışkanlık edinmelerine mani olmak ve bilinçli bir amatör balıkçı doğa tutkunu olan bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve yarışma heyecanı ile onları kaynaştırmak amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca İnsanları şehrin monoton hayatından bir nebzede olsa kurtarıp doğa ile baş başa olmanın keyfini yaşatmak bu vesile ile doğa bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Doğa ve çevreyi seven herkesi aileleriyle birlikte yarışmaya davet ettiler.