2019 yılının en büyük metalurji buluşmaları olarak bakılan 6.Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO 2019 için geri sayım başladı.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ( TALSAD ) ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından desteklenen, Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik A.Ş. tarafından düzenlenen ve

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lüminyum sektöründe yaşanan tüm teknolojik gelişmeleri aynı çatı altında toplayacak fuar, 10-12 Ekim 2019’ da İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını katılımcı ve ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNÜN 2019 BULUŞMASI

Türk Alüminyum Sanayi’nin üretici firmalarının, ürünlerine pazar bulacağı ve üretim sürecinde kullanacağı malzeme, makina, ekipman ve teknolojiyi seçeceği bir iş platformu oluşturmayı amaçlayan ALUEXPO 2019 Fuarı, Türkiye ve Avrasya Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alüminyum sektörü ilgililerinin bir kez daha buluşma noktası olmayı hedefliyor. Alüminyum sektöründe üst düzeyde kaliteyi arayan firmaların Türkiye’deki tek buluşma adresi olan ALUEXPO 2019, katılımcılarına yeni pazarlar, yeni müşteriler kazandırmak, uluslararası ilişkilerini geliştirmek, ürünlerini ülkemizin yanı sıra komşu coğrafyadaki hedef kitlelere tanıtmak, mevcut satışlarını ve iş bağlantılarını koruyup güçlendirmek, rekabet şartları oluşturmak ve Türk pazarına yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalara alüminyum sektörünü tanıtmak açısından yine çok önemli bir platform hazırlayacak.



