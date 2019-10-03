ALUEXPO 2019 için geri sayım başladı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNÜN 2019 BULUŞMASI
Türk Alüminyum Sanayi’nin üretici firmalarının, ürünlerine pazar bulacağı ve üretim sürecinde kullanacağı malzeme, makina, ekipman ve teknolojiyi seçeceği bir iş platformu oluşturmayı amaçlayan ALUEXPO 2019 Fuarı, Türkiye ve Avrasya Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alüminyum sektörü ilgililerinin bir kez daha buluşma noktası olmayı hedefliyor. Alüminyum sektöründe üst düzeyde kaliteyi arayan firmaların Türkiye’deki tek buluşma adresi olan ALUEXPO 2019, katılımcılarına yeni pazarlar, yeni müşteriler kazandırmak, uluslararası ilişkilerini geliştirmek, ürünlerini ülkemizin yanı sıra komşu coğrafyadaki hedef kitlelere tanıtmak, mevcut satışlarını ve iş bağlantılarını koruyup güçlendirmek, rekabet şartları oluşturmak ve Türk pazarına yatırım yapmak isteyen uluslararası firmalara alüminyum sektörünü tanıtmak açısından yine çok önemli bir platform hazırlayacak.