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Amatör balıkçılar yarışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek amatör olta balıkçılarının katılacağı 1’inci Ulusal Kocaeli LRF Balık Tutma Yarışması’na ev sahipliği yapacak.Amatör balıkçılar bu yarışmada hünerlerini sergileyecek

Amatör balıkçılar yarışacak

16 Ağustos 2020 Pazar 10:05

Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek olan 1’inci Ulusal Kocaeli LFR Balık Tutma Yarışması’na Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’  ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden amatör olta balıkçılarının katılacağı yarışma 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin ana sponsoru olduğu yarışmaya birçok firma da sponsor olarak destek verecek.29 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'de kayıt işlemi ile başlayacak olan organizasyon, 17.30 ‘da kuralların okunmasının ardından açılış ve selamlama konuşmaları yapılacak. Sektörlere yerleşim ile birlikte saat 19.00'da yarışma başlayacak. Saat 22.30'da sona erecek yarışmada 22.45’de ödül töreni yapılacak.

 

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI ŞARTI

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen olta ile balık avına özendirileceği yarışmaya amatör olta balıkçılığına gönül vermiş herkes katılabiliyor. Balıkçılar LRF yöntemi ile yarışma gerçekleştirilecek.  Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı şartlarına uygun yarışılacak.

 

YARIŞMA ALANINDA BALIK TUTMAK YASAK

Yarışmanın sağlıklı yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan izin neticesinde; 29 Ağustos tarihlerinde, Yüzbaşılar askeri sınırından amfi tiyatro arasında yarışmaya katılanlar dışında balık tutmak yasak olacak. Ayrıca karadan denize 200 metre boyunca da tekne girişi yapılmayacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu konuda gerekli önlemleri alacak. Değirmendere’de yarışmanın yapıldığı alanlar dışında ise olta balıkçıları balık tutabilecek.

 

LRF BALIK AVI NEDİR?

Lrf avcılığı  ( Light Rock Fishing ) İngilizceden Türkçeye çevrildiğinde hafif kaya balıkçılığı anlamına gelmekte. Daha çok uzak doğudaki gerçek ismi hafif iğne ile küçük balık yakalama sitilidir. LRF sisteminin gerçek amacı kıyıda yaşayan, (kumda kayalıkta, sazlıkta, otlukta) kıyı şeridine yakın yaşayan yavru balıkların büyüyüp göç edecek kıvama gelene kadar beslendiği, kendine yuva yaptığı yerlerde yaşayan balıkları avlama şeklidir. Bir yarım ada konumda olan Kocaeli LRF stili için oldukça avantajlı bir konumda.

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