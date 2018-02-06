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Amatör spor klüplerinden ziyaret

Amatör spor klüpleri başkanları, Vali Aksoy'u ziyaret etti.

Amatör spor klüplerinden ziyaret

06 Şubat 2018 Salı 17:45


Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat AYDIN önderliğinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcısı Hakan Kalıntaş ve beraberlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile İlimiz Amatör Süper Liginde Play Off oynama hakkı elde etmiş olan futbol takımlarımızın Kulüp Başkanları; Büyük Derbent Spor Kulübü Başkanı Selçuk Baysal, İhsaniye Spor Kulübü Başkanı Serkan Başoğlu, Arapçeşme Spor Kulübü Başkanı Metin Karakaş, Kandıra Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İsmail Aysu, Kocaeli Güneş Spor Kulübü Başkanı Nebil Uzun, Kocaeli Nusretiye Spor Kulübü Başkanı Besim Kaya, Kartepe Suadiye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Ağra, Gebze Sultan Orhan Spor Kulübü Başkanı Murat Nuri Demirbaş, İlimtepe Futbol Kulübü Başkanı Hüseyin Aldırmaz Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve ilimiz Amatör Süper Liginde Play Off oynama hakkı elde etmiş olan futbol takımlarımızın Kulüp Başkanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.


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