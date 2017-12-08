Amatör Spora Destek





Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kullanımı KASKF’a tahsis edilen Hasan Doğan Amatör Spor Evi’nde gerçekleşen ziyarette, gençlik için çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaosmanoğlu, “Amatör sporun yaygınlaştırılması için canla başla çalışan, tesisleşmeye önem veren ve küçük yaşlardan itibaren gençlerimize spor yapmanın önemini anlatmada büyük gayretleri olan KASKF yönetimiyle stratejik ortağız” dedi.

“SPOR YATIRIMLARININ ARTMASINA DA VESİLE OLMAKTADIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Altay’ın da hazır bulunduğu ziyarette, amatör sporun tesisleşmede geldiği son durum bir kez daha ele alındı. Çocukların, gençlerin ve kadınların sporla tanışması için yapılan projelere destek veren KASKF yönetimini tebrik eden Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin kadroları ve KASKF yönetimi ile yüksek bir işbirliği içerisindedir. Bu da kentimizdeki spor yatırımlarının artmasına vesile olmaktadır” diye konuştu.

“GENÇLİĞİ SEVEN KADROLARIN BAŞARABİLECEĞİ BİR YAKLAŞIMDIR”

Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora yaptığı yatırımlar nedeniyle Kocaeli’de tesisleşmede çok büyük ilerlemeler kat ettiklerini belirten KASKF Başkanı Murat Aydın’da, “Amatör sporun dertleriyle yakından ilgilenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İbrahim Başkanımıza bizlere verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. KASKF yönetimiyle kurulan işbirliğinin proje odaklı hizmetlere dönük bakış açısıyla büyük ivme kazanarak amatör sporda arzu edilen noktalara ulaşmak için ilerleme kaydedildiğini söyleyen Karaosmanoğlu da, “KASKF çok önemli ve bir o kadar da halkımızın spor noktasında taleplerine hızlı tepki verebilen Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir. Bu çok önemli ve değeri olan bir özelliktir. Ancak bu, sporu ve gençliği seven kadroların başarabileceği bir yaklaşımdır” ifadelerini sarf etti.





“TEK BİR HEDEF DOĞRULTUSUNDA İLERLEMEKTEDİR”

Bugüne kadar spora hizmet ettik ve bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Murat Aydın başkanlığındaki KASKF yönetiminin kentimizin amatör sporunda ki gelişimine verdiği katkı ve destek içinde teşekkür etmek isterim. KASKF, Büyükşehir Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yönetiminde ki devletimizin tüm sporla ilgilenen kadroları tek bir hedef doğrultusunda ilerlemektedir. İşte bu hedef donanımlı ve düşünen nesillerle birlikte spor yapan bir gençliktir” dedi.





“BÜYÜKŞEHİR OLARAK HALKIMIZIN HAYATLARINA DOKUNUYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berna Abiş, TFF Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve KASKF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Salman’ın da eşlik ettiği ziyarette, söz konusu spor olduğunda Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz, idrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü de hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizdeki spor felsefesi budur. Sporcu çevik olacak. Ama önce ahlaklı da olacak. Cömert olacak. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Sporu hayatlarından çıkartmamalarını da istiyoruz. KASKF ve Büyükşehir olarak halkımızın hayatlarına dokunuyor ve güzel bir yaşam sürmesi için beraber çalışıyoruz. Çevremize faydalı olmak için yoğun bir mesai harcıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.