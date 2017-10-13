Ameliyatın ardından bilincini kaybetti

Darıca'da yaşayan Tarık ve Feride Hakgüden çifti, kalın bağırsağında sorun oluşan 1.5 yaşındaki bebekleri Hasan Hüseyin Akgüden'i tedavi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan muayene sonucunda bebeğe kolostomi ameliyatı yapılmasına karar verildi. Geçen 21 Eylül'de ameliyat olan Hasan Hüseyin Akgüden önce bilincini ardında da görme ve duyma yetisini kaybetti. Bebeğin hastanede tedavisi devam ediyor.



"BEYNİNDE ENFEKSİYON OLUŞTUĞUNU SÖYLEDİLER"

Bebeğinin ameliyat sonrasında çocuk hastalıkları servisine alındığını, ardında da bilincini kaybettiğini belirten Feride Hakgüden, "21 Eylül'de ameliyat ettiler çocuğumu. Şu an çocuğumda ne bilinç var, ne görme var, ne duyma var ve felç bir şekilde yatıyor. 4 gün boyunca doktorlara yalvardım bu çocuğuma bir hal oldu diye; bana normal olduğunu, geçeceğini söylediler. Nörolog çocuğun beyninde enfeksiyon oluştuğunu söyledi" dedi.

"O GÜNDEN BERİ UYUYOR"

Feride Hakgüden, oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, "Çocuğum o günden sonra zaman zaman kasılmalar yaşıyor ve o günden beri uyuyor. Gidip yalvarıyorum, çocuk cerrahisine. Ne yaşandı, ne oldu, diyorum? Çocuğumuzu sakat ettiler, hiçbir gelişme yok çocuğumda. Ameliyatta mı sorun oldu, nerede oldu; bilmiyoruz. Benim bir tane erkek evladım var. Çocuğumu felç ettiler. Sağlık Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığına, doktor ve hastane yönetimi hakkında şikâyette bulunduk" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Çocuklarının bu duruma düşmesiyle ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen baba Tarık Hakgüden de "Bu durumda ne yapacağız, kime başvuracağız, bilemiyoruz. Konuyla ilgili Savcılığa, Sağlık Bakanlığı'na, doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hastanelerde perişan olduk. Çocuğum bir aydır ölü gibi, hiçbir şey görmüyor, yapmıyor, tepki vermiyor. Neden böyle olduğuyla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar bize, her şeyi saklıyorlar" dedi.

HASTANE: 3-4 AY İÇİNDE BEBEKTE DÜZELME BEKLİYORUZ

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada; beyin iltihabı sonrasında bebeğin şuurunun kapandığı ve 2 gün sonra da bilinç bozukluğunun geliştiği belirtilerek, 3-4 ay içinde Hasan Hüseyin Akgüden'in sağlık durumunda düzelme beklendiği ve hastalıkla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

