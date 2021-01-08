Amerika’nın İnsanlık ve Savaş Suçu Raporu

Amerika’nın İranlı bir komutanı, Irakta öldürmesi ile başlayan tartışma farklı şekilde konuşuluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yapılan yorumlar farklı şekilde devam ederken, 40 yıl önce Amerika’nın Saddam’ı İran’a saldırtıp milyonlarca Müslümanın öldürülmesine sebep olmasını, kullanımı bitince ise Saddam’ı yok edip Irak’ı yakıp yıkmasını hatırladım. Keşke bu yaşananlardan ders alabilseydik.

Amerika’nın İranlı bir komutanı, Irakta öldürmesi ile başlayan tartışma farklı şekilde konuşuluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yapılan yorumlar farklı şekilde devam ederken, 40 yıl önce Amerika’nın Saddam’ı İran’a saldırtıp milyonlarca Müslümanın öldürülmesine sebep olmasını, kullanımı bitince ise Saddam’ı yok edip Irak’ı yakıp yıkmasını hatırladım. Keşke bu yaşananlardan ders alabilseydik.

Tarihten Ders ve İbret Almalıyız

Tarihten ders ve ibret alınmazsa tekrar etmeye devam eder. Bugün Amerika ve Rusya, Ortadoğu dediğimiz İslam ülkelerinde petrol ve doğal gaz uğruna insanları öldürmeye devam ediyor. Hep birlikte tüm Müslümanlar tarihten ders ve ibret alarak Amerika, Rusya ve İsrail’e dur demeli.

Amerika’nın, İranlı komutanı öldürmesi yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Yine yakılıp yıkılacak olan İslam ülkeleri ve öldürülecekler de garipler olacak. Kazananlar ise Yahudi lobisi ve silah tüccarları sevinecektir.

Amerika’nın İnsanlık Suçu Raporu

Değişik kaynaklardan derleyerek bugün sizlerle paylaşacağım Amerika’nın insanlık suçu raporu

1980-1988 İRAN– IRAK SAVAŞI’nda Yaklaşık 700 bin insan ölmüştür. ABD, Fransa, İngiltere ve SSCB’nin kışkırttığı ve silah sattığı bu savaşta ABD, Saddam Hüseyin’i destekledi. 1994 Senato raporuna göre, 1985 – 1989 arası ABD, lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak’a gönderdi. Bu silahlar Saddam tarafından İran’a ve Kürtlere karşı kullanıldı.

1983 LÜBNAN KATLİAMI: Lübnan iç savaşı sırasında 1983 yılının Eylül ayında Lübnan’da 14.000 deniz piyadesi binlerce kişiyi katletti.

1991 IRAK’IN İŞGALİ

1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesiyle, ABD kendisini yeryüzünün en büyük gücü olarak görmeye başladı. Sovyetler yıkıldığından bu yana kendisini süper güç olarak lanse eden ABD, müttefikleri ile birlikte bütün dünyaya gerçek terörün ne olduğunu gösterdi. İslam ülkelerinin başlarında olan yöneticilerin tamamını kendisine bağladı.

1991 yılında ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a girdi. 6 haftada 85 bin ton bomba atıldı. Ürdün Kızılay’ına göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü. 1991’den 1998’e kadar ise, kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinde Iraklı hayatını kaybetti.1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. Bunlardan biri de binlerce sivilin katledildiği ve tarihe “ölüm otoyolu katliamı” olarak geçen saldırı oldu. ABD ordusu tarafından çok ağır bir bombardımana tabi tutulan otoyol üzerindeki binlerce araç, içindeki insanlarla birlikte yanarak kül oldu.

1992-1995 BOSNA HERSEK KATLİAMI

Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlar’a müdahale etti ve Yugoslavya’nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. 1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca tarihte eşine ender rastlanan katliamlar yapıldı ve 250.000’in üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

2001 AFGANİSTAN İŞGALİ

CIA tarafından eğitilen ve örgütlenen Usame bin Ladin’in, 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılarından sonra Amerika Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında El Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu.

2003 IRAK İŞGALİ