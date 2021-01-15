Amerika’nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Yapıyoruz

Yıllardan beri dünyayı ve özellikle İslam coğrafyasında savaşlar çıkartan ülkeleri parçalayıp, Müslümanları terörist ilan eden Amerika’nın, son seçimlerle parçalanma sürecine girdiğine canlı şahitlik ediyoruz.

Amerika tarihi iç savaşlar, işgaller, kan ve göz yaşı ile dolu. ABD’nin; Kızılderili yerli halkı nasıl yok ettiği, Afrikalı Müslümanları nasıl köleleştirdiği, siyah zencileri insan yerine koymadığı, İslam ülkeleri ve Müslümanlara yaptığı katliamlar, insanlık tarihine insanlık suçu ve kara leke olarak geçti.

ABD’de Son Yaşananlar

Başkanlık seçimi sonrası Amerika’da yaşananların sıradan olaylar olmadığını, gelecek yıllarda daha iyi görüp anlayacağız.

Gazeteci ve belgeselci olarak Amerika’ya gidip araştırmalar yapan ve belgesel çekerken gördüklerim ve yaşadıklarım, Amerika’nın insanları ve ülkeleri sömürerek ayakta kaldığına şahitlik yaptım.

Korona vebası salgını, Amerika’nın ne kadar aciz ve güçsüz olduğunu da gösterdi. Görünmez mikrop korona Amerika’ya diz çökertti, güç ve itibarını yok etti.

ABD’de Sonun Başlangıcı, Başkanlık Seçimleri

Amerika’da seçim sonrası yaşananları kısaca hatırlayalım. ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler kongre binasına girdi.

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girdi.

Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Protestocuların kongre binası kapılarına vurdukları bildirildi. Olaylarda 6 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı birçok gösterici göz altına alındı.

ABD’de başlayan isyan, tüm ABD eyaletlerine yayıldı. Olaylar değişik şekilde devam ediyor.

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Trump Azil Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için Demokratların yanı sıra 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de lehte oy kullandı. Bu sonuçla Trump, hakkında iki kez azil kararı alınan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın azledilmesi yolunda karar çıktığını resmen duyurdu. Meclis 232'ye karşı 197 oyla Trump'ın 6 Ocak'taki olaylarda "isyana teşvik" rolü üstlendiğini kabul etti ve görevden alınması gerektiğine hükmetti.

Yıllardan beri dünyayı ateşe veren ABD, ilk kez kendi gerçeği ile yüz yüze geldi. ABD yüzünden zulme uğrayan Müslümanların ahı yerde kalmadı.

Bu makaleyi yazarken, İslam ülkelerini işgal eden ABD askerlerinin yerlerde sürünen ve beton üzerinde uyuyan perişan halini gösteren fotoğrafları dünya medyasın da boy boy yer alıyordu.

ABD’de yaşananlarla ilgili birçok yazı kaleme aldım. Daha önce Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com da Belgeselci’nin Not Defteri köşesinde yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

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Amerika’nın İnsanlık ve Savaş Suçu Raporu

İslam Ülkelerinde ABD Soykırımı

http://www.gebzegazetesi.com/amerikanin-insanlik-ve-savas-sucu-raporu-makale,4054.html

Amerika’nın, İranlı bir komutanı Irak’ta öldürmesi ile başlayan tartışma, farklı şekilde konuşuluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yapılan yorumlar farklı şekilde devam ederken, 40 yıl önce Amerika’nın Saddam’ı İran’a saldırtıp milyonlarca Müslümanın öldürülmesine sebep olmasını, kullanımı bitince ise Saddam’ı yok edip Irak’ı yakıp yıkmasını hatırladım. Keşke bu yaşananlardan ders alabilseydik.

Tarihten Ders ve İbret Almalıyız

Tarihten ders ve ibret alınmazsa tekrar etmeye devam eder. Bugün Amerika ve Rusya, Ortadoğu dediğimiz İslam ülkelerinde petrol ve doğal gaz uğruna insanları öldürmeye devam ediyor. Hep birlikte tüm Müslümanlar tarihten ders ve ibret alarak Amerika, Rusya ve İsrail’e dur demeli.

Amerika’nın, İranlı komutanı öldürmesi yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Yine yakılıp yıkılacak olan İslam ülkeleri ve öldürülecekler de garipler olacak. Kazananlar ise Yahudi lobisi ve silah tüccarları sevinecektir.

Amerika’nın İnsanlık Suçu Raporu

Değişik kaynaklardan derleyerek bugün sizlerle paylaşacağım Amerika’nın insanlık suçu raporu;

1980-1988 İRAN– IRAK SAVAŞI’nda Yaklaşık 700 bin insan ölmüştür. ABD, Fransa, İngiltere ve SSCB’nin kışkırttığı ve silah sattığı bu savaşta ABD, Saddam Hüseyin’i destekledi. 1994 Senato raporuna göre, 1985 – 1989 arası ABD, lisanslı biyolojik ve kimyasal silahlarını Irak’a gönderdi. Bu silahlar Saddam tarafından İran’a ve Kürtlere karşı kullanıldı.

1983 LÜBNAN KATLİAMI: Lübnan iç savaşı sırasında 1983 yılının Eylül ayında Lübnan’da 14.000 deniz piyadesi binlerce kişiyi katletti.

1991 IRAK’IN İŞGALİ

1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesiyle, ABD kendisini yeryüzünün en büyük gücü olarak görmeye başladı. Sovyetler yıkıldığından bu yana kendisini süper güç olarak lanse eden ABD, müttefikleri ile birlikte bütün dünyaya gerçek terörün ne olduğunu gösterdi. İslam ülkelerinin başlarında olan yöneticilerin tamamını kendisine bağladı.

1991 yılında ABD, Kuveyt’in işgali üzerine Irak’a girdi. 6 haftada 85 bin ton bomba atıldı. Ürdün Kızılay’ına göre savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü. 1991’den 1998’e kadar ise, kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olmak üzere 1 milyonun üzerinde Iraklı hayatını kaybetti.1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. Bunlardan biri de binlerce sivilin katledildiği ve tarihe “ölüm otoyolu katliamı” olarak geçen saldırı oldu. ABD ordusu tarafından çok ağır bir bombardımana tabi tutulan otoyol üzerindeki binlerce araç, içindeki insanlarla birlikte yanarak kül oldu.

1992-1995 BOSNA HERSEK KATLİAMI

Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlar’a müdahale etti ve Yugoslavya’nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. 1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca tarihte eşine ender rastlanan katliamlar yapıldı ve 250.000’in üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından BM ve tüm dünyanın gözleri önünde öldürüldü.

2001 AFGANİSTAN İŞGALİ

CIA tarafından eğitilen ve örgütlenen Usame bin Ladin’in, 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılarından sonra Amerika Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında El Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu.

2003 IRAK İŞGALİ

ABD, 2003 yılının Mart ayında, kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak’a savaş ilan etti. Bir milyondan fazla Iraklının katledildiği ve 4.7 milyon Iraklının evini terk etmek zorunda kaldığı bu ikinci Körfez Savaşı’na ABD, “Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” adını verdi. Savaş sonrasında da gerekçe gösterilen kitle imha silahlarından hiçbir eser bulunamadı. (Kaynak: Gebze Gazetesi)