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Amerika’nın Perişan Hali

Amerika’nın Perişan Hali

Amerika'nın Perişan Hali

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:09

Amerika da Newyork ta  kimsesizler ve yoksullar  100  yıldır   Hart  adasına defnediliyor.Ceset torbasının içinde ahşap tabutlara konulan cenazeler, vinç yardımıyla kazılan dev çukurlara yan yana yerleştiriliyor. Her tabutun üzerine ölen kişinin adı büyük harflerle yazılıyor.Bu cenazeler  Covit 19 hastalığına yakalanıp parası ve sigortası olmayan  insanlara  ait Fotorafları  Reuters haber ajansı  Drone ile çekti.Hasta defin işlerini cezaevlerinden getirilen yevmiye karşılığı  mahkumlar  yapıyor.İşleri bitince akşam tekrar cezaevine gidiyorlar.
Amerika da ölü sayısı 13 bin   hasta sayısı ise  400 bin civarında.
Fotoraflar ne kadar acı  olsada tarihi öneme sahip olduğu için yayınlama gereği duydum .327 milyon nufuslu ülkede  şuanda 26 milyon işsiz var .Salgın hastalık başladığından beri işsisizlik sigortasına başvuran Amerikalı sayısı yaklaşık 7 milyon .İşte dünyayı  yakıp yıkan,  savaş çıkartan ,terör olaylarını organize eden,  Darbe yapan, rejim değiştiren , Demokrasi getiren  süper güç Amerika nın durumu  .İbret gözüyle bakmak  herkese nasip olur umarım ...(kaynak Özgür Sanal )



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