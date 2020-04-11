Amerika’nın Perişan Hali

Amerika da Newyork ta kimsesizler ve yoksullar 100 yıldır Hart adasına defnediliyor.Ceset torbasının içinde ahşap tabutlara konulan cenazeler, vinç yardımıyla kazılan dev çukurlara yan yana yerleştiriliyor. Her tabutun üzerine ölen kişinin adı büyük harflerle yazılıyor.Bu cenazeler Covit 19 hastalığına yakalanıp parası ve sigortası olmayan insanlara ait Fotorafları Reuters haber ajansı Drone ile çekti.Hasta defin işlerini cezaevlerinden getirilen yevmiye karşılığı mahkumlar yapıyor.İşleri bitince akşam tekrar cezaevine gidiyorlar.

Amerika da ölü sayısı 13 bin hasta sayısı ise 400 bin civarında.