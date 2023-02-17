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AN İTİBARİ İLE DEPREMİN VURDUĞU HATAYA GİTMEK ÜZERE GELDİĞİM SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANINDAN

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

AN İTİBARİ İLE DEPREMİN VURDUĞU HATAYA GİTMEK ÜZERE GELDİĞİM SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANINDAN

17 Şubat 2023 Cuma 09:45


 www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=752501006138048&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
 BU MÜBAREK CUMA VE MİRAÇ KANDİLİ HÜRMETİNE EL AÇIP DUALAR EDELİM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2516610441826881&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
 9 AY ÖNCE BELGESEL ÇEKTİĞİM HATAY KAN AĞLIYOR
BU GÜN 17 ŞUBAT 2023 DEPREM BELGESEL ÇEKMEK ÜZERE BÖLGESİNE GİDİYORUZ
İLK DURAĞIMIZ MEDENİYETLER ŞEHRİ HATAY

YARDIM VE DUA ZAMANI 
BU MÜBAREK CUMA VE MİRAÇ KANDİLİ HÜRMETİNE EL AÇIP DUALAR EDELİM
9 AY ÖNCE BELGESEL ÇEKTİĞİM HATAY KAN AĞLIYOR 
20 MAYIS 2022 TATİHİNDE HATAY DA BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIĞIM ASİ NEHRİ VE AMİK GÖLÜ SULARI BEREKETİ NE 
HABİBİ NECCAR VE HATAY ULU CAMİDE YAPILAN DUALAR HÜRMETİNE
DEVLET VE MİLLETİMİZİ DEPREM VE AFETLERDEN KORU ALLAHIM…
DEPREMZEDELERE YARDIM EYLE. SABIR VER DEPREM ŞEHİTLERİNE RAHMET VE YARALILARA ŞİFALAR İHSAN EYLE ALLAHIM.



9 AY ÖNCE HATAY DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL 
BU GÖRÜNTÜLER YOK HATAY HARAP OLDU 
https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU







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