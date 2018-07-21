Ana Gibi Yar Anadolu Gibi Vatan Olmaz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlar Konseyi için bulunduğumuz Adıyaman bölgesinde Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci'nin rehberliğinde gezip belgesel çekme imkanı bulup görmediğimiz yerleri görüp belgeselleştiriyorum.
Kuran’da Yüce Allah (c.c) dünyayı gezin eski milletlerin yaşadıkları yerleri görün ve ibret alın buyurnasına rağmen biz kendi ilimiz ve bölgemizi bile gezip tanımıyoruz.
Gerçekten Adıyaman Bölgesi ders ve ibret alınacak tarihi eserlerle dolu Nemurt Dağı'nda güneşin doğumunu izlemek üzere gece saat 2'de Adıyaman'dan yola çıktık. İki saatlik yolculukla Nemrut dağının 2200 metrelik zirvesine çıktık.
Yerli yabancı yüzlerce insan gelmiş. Türkçe bilen iki Çinli turistle görüşüp belgesel çektim.
Adıyaman Kültür Turizm il Müdürü Mustafa Ekinci önemli bilgiler verdi. Cendere Köprüsü ve Karakuş Bölgesi'ni gezerek www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.