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Ana Gibi Yar Anadolu Gibi Vatan Olmaz

Binlerce yııllık tarihi geçmişi olan Anadolu’da bir çok medeniyet kuruldu. Bu uygarlıklardan biride Adıyamanda kurulan Komegene Krallığı. Nemrut Dağı, Arsimia Cendere Köprüsü, Kahta Karakuş Bölgesi 2000 yıl önce yaşanmış uygarlıktan kalan tarihi eserlerle dolu. İlk kez Adıyaman 20 yıl önce Başbakanlık basın yayın genel müdürlüğünün Anadolu basını eğitim seminerine katılmış ve bölgeyi tanımıştım. 2014 yılında Adıyaman gelip belgesel çekimi yaparak bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor bu belgeselin linkini sizlerle paylaşıyorum. https://youtu.be/dsYVr3x9ZrY

Ana Gibi Yar Anadolu Gibi Vatan Olmaz

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:17

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Son olarak 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yeniden Adıyamanda'yım
Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlar Konseyi için bulunduğumuz Adıyaman bölgesinde Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci'nin rehberliğinde gezip belgesel çekme imkanı bulup görmediğimiz yerleri görüp belgeselleştiriyorum.
Kuran’da Yüce Allah (c.c) dünyayı gezin eski milletlerin yaşadıkları yerleri görün ve ibret alın buyurnasına rağmen biz kendi ilimiz ve bölgemizi bile gezip tanımıyoruz.
Gerçekten Adıyaman Bölgesi ders ve ibret alınacak tarihi eserlerle dolu Nemurt Dağı'nda güneşin doğumunu izlemek üzere gece saat 2'de Adıyaman'dan yola çıktık. İki saatlik yolculukla Nemrut dağının 2200 metrelik zirvesine çıktık.



Yerli yabancı yüzlerce insan gelmiş. Türkçe bilen iki Çinli turistle görüşüp belgesel çektim.
Adıyaman Kültür Turizm il Müdürü Mustafa Ekinci önemli bilgiler verdi. Cendere Köprüsü ve Karakuş Bölgesi'ni gezerek www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.
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Anahtar Kelimeler
AdıyamanNemrut DağıCendere Köprüsü
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