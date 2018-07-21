Ana Gibi Yar Anadolu Gibi Vatan Olmaz

Binlerce yııllık tarihi geçmişi olan Anadolu’da bir çok medeniyet kuruldu. Bu uygarlıklardan biride Adıyamanda kurulan Komegene Krallığı. Nemrut Dağı, Arsimia Cendere Köprüsü, Kahta Karakuş Bölgesi 2000 yıl önce yaşanmış uygarlıktan kalan tarihi eserlerle dolu. İlk kez Adıyaman 20 yıl önce Başbakanlık basın yayın genel müdürlüğünün Anadolu basını eğitim seminerine katılmış ve bölgeyi tanımıştım. 2014 yılında Adıyaman gelip belgesel çekimi yaparak bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor bu belgeselin linkini sizlerle paylaşıyorum. https://youtu.be/dsYVr3x9ZrY