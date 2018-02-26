Anadolu Basını Suriye sınırında Mehmetçikle kucaklaştı

Afrin Zeytin Dalı harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi, TGF Heyeti olarak Osmaniye ve Hatay gazeteciler Cemiyetlerinin ev sahipliğinde ziyaret etmek üzere Hatay'ın Hassa ilçesine ziyaret gerçekleştirdik. Mehmetçiklerimizi bölgede görev yapan basın mensupları Hassa belediye başkanını ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi aldık, heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşadık. Sınıra yakın bir noktada ellerinde Türk bayrağı ve zeytin dalı olan çocukların coşkulu tezahüratı ile karşılandık. Başta TRT olmak üzere medya kuruluşları ziyaretimizle ilgili haber programları çekti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile söyleşi yaptı.

Ziyarette Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak Menderes Demir başkanlığında yönetim kurulu üyeleri olarak TDGF’de yer alarak Afrin Zeytin dalı harekatına destek mesajı verdi. Devri Alem belgesel tv programı olarak ziyarete katılan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen gazeteciler cemiyetleri başkanları ile bölge halkının duygu ve düşüncelerini alarak, belgesel çekimleri ile tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Afrin zeytin dalı harekatı ve TGF ziyareti ile ilgili hazırlayacağımız belgesel TV programını www.agrt.net olarak ulusal ve bölgesel TV kanallarına yayınlanmak üzere dağıtacağız.

MEHMETÇİK’E MORAL ZİYARETİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na(TGF) üye meslek kuruluşları temsilcileri, Hatay’ın Hassa sınırına giderek güvenlik güçlerine ve meslektaşlarına moral desteği verdi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde 56. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Osmaniye’de bulunan TGF Üyeleri’nin programında anlamlı bir de ziyaret gerçekleşti. TGF Heyeti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytindalı Operasyonu'nda Afrin'e en yakın bölge olan Hatay’ın Hassa sınırına giderek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine ve gazeteci meslektaşlarına moral ziyaretinde bulundular, aynı zamanda dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdiler.

Türkiye’nin her açıdan çok yönlü bir mücadele içerisinde olduğunu belirten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, söz konusu ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türk basınının bütün gücüyle devletimizin yanında olduğuna vurgu yaptı. Karaca şunları söyledi.

“Gazeteciler Cemiyeti başkanlarımız, meslek örgütü temsilcilerimiz ve çok sayıda gazeteci meslektaşımızla birlikte, Hatay'ın Hassa ilçesinin sınır bölgesinde görev yapan basın emekçilerini ziyaret edip görevlerinde kolaylıklar diledik. Zeytindalı Operasyonu, terörle mücadele açısından çok önemli bir adım. Güvenlik güçlerimize ve bölgede görev yapan gazeteci meslektaşlarımıza, ki biz onlara ‘muharip gazeteci’ diyoruz; başarılar diledik. Bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızın her biri bizim için gerçekten birer muharip. Onlar, güvenlik güçlerimizle omuz omuza, yan yana terörle mücadele için, sınır ve ülke güvenliğimiz için görev yapmaktadırlar. Biliyoruz ki, ülkemiz her açıdan çok yönlü saldırı altındadır. Türk basını ve Anadolu basını da zaten bunun farkındadır. Dolayısıyla Afrin'e doğru başlayan Zeytin Dalı operasyonunun haklı ve meşru zemini vardır. Emperyalist güçlerin ülkemize yönelik oyunları bitmek bilmiyor ve bölgede taşeron olarak kullanılan YPG, PYD, PKK, DAEŞ gibi bölücü hain terör örgütleri ile Türkiye'yi zor durumda bırakmaya yönelik çaba içerisindeler. Dolayısıyla bizler güvenlik güçlerimizin vermiş olduğu mücadelenin tüm gücümüzle arkasındayız. Bölgeyi izleyen dış basının, manipülatif, yanıltıcı ve yalan haberlerinin uluslararasında ve dünya basınındaki çarpıtmalarına karşı, doğruyu ve yaşanan gercekleri bıkmadan usanmadan dillendirmeye devam edeceğiz. Türk basını olarak, Güvenlik Güçlerimizin, Mehmetçiğimizin ve bölgede görev yapan muharip meslektaşlarımızın her zaman yanındayız.”

Sınır ziyaretlerinin ardından Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel 'i de ziyaret ederek istişarelerde bulunan TGF Heyeti, sıcak bölge ile ilgili ayrıntılı biçimde bilgiler de aldı.