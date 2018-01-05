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Anadolu basınını çok zora sokacak uygulama

Maliye Bakanlığı’nın Anadolu basınını zor duruma sokacak yeni uygulamasının kabul edilemez olduğu ve bu uygulamanın bir ön önce yürürlükten kaldırılması istendi.

Anadolu basınını çok zora sokacak uygulama

05 Ocak 2018 Cuma 17:55

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi son dönemlerde Basın İlan Kurumu, alınan ilan ödemlerinde gerek Maliye'den, gerekse SGK'dan "borcu yoktur" yazısına gerek duymadan işlem yapabiliyordu. Ancak 2018 yılı Ocak ayından itibaren Maliye Bakanlığı'nın talebi sonucu bundan böyle her ayın "10'unda "borcu yoktur" yazısı alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum Anadolu basınını bir hayli güç duruma sokacaktır. Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye genelindeki Gazeteciler Cemiyetleri ile ortak bir çalışma başlatmıştır” dedi.


BAKAN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Başkanı Karaca bu konuda şöyle dedi. "Yönetim Kurulu olarak Maliye Bakanlığından randevu talebinde bulunduk. Kısa süre içinde umut ediyorum görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede Maliye Bakanı'na taleplerimizi ve yerel medyanın alınan bu kararla düşeceği zorluğu aktaracağız. Görüşmede en azından eski borçların ötelenmesini ve geçmişte olduğu gibi zorunluluğun belli dönemlere yayılmasını talep edeceğiz." 
Başkan Karaca, ayrıca Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu konunun ısrarla takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

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